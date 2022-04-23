Россияне стягивают силы и несут большие потери: где сейчас горячее всего

На востоке и юге страны ситуация непростая, но врага заметили и на севере

Пока россияне безуспешно пытаются разобраться и, вероятно, сменить тактику, они продолжают наносить удары по Украине. Враг активнее всего проявляет себя на Слобожанском и Донецком направлениях, кроме перегруппировки они бьют бомбами и ракетами по военной и гражданской инфраструктуре.

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, снова отмечена активность противника в ранее покинутых им местах — на территории Сумкого направления был использован вражеский беспилотник.

Волынское, Полесское и Северское направление

Сохраняется риск провокаций на украино-российской границе, в которых могут обвинить украинских военных. Из населенного пункта Глушково Курской области в Сумском направлении засекли использование БПЛА, с целью уточнить положение военных Украины.

Таврийское и Южнобужское направление

Позиции ВСУ в направлении Николаева обстреливаются, чтобы обеспечить условия для продвижения в эту сторону. Отмечено, что в окрестностях Скадовска развернута система ПВО С-300ВМ. Враг при всем этом теряет большое количество техники, пытаясь выйти на границы Херсонской области.

Слобожанское направление

Харьков продолжают обстреливать из артиллерии. Южнее Изюма враг пытается наступать и штурмовать. Согласно данным, там действуют, среди прочих, каратели из мотострелковой бригады, на совести которых пытки, убийства и изнасилования в Буче. Часть из них уже успешно ликвидировали.

Донецкое направление

Враг ведет наступление по всей линии фронта, особо "горячее" направление Северодонецка, где украинских защитников огнем пытаются вытеснить, чтобы начать наступление на Славянск. Наступление продолжается в направлении Новотошковского, также продолжаются штурмы в районе Рубежного, Попасной и Марьинки. Украинские военные не сдаются — на территории Донетчины и Луганщины уничтожили 9 танков, 18 бронемашин, 13 авто, топливозаправщик, три артсистемы.

Мариупольское направление

Украинских защитников на "Азовстали" блокируют и обстреливают из авиации. Напомним, часть экспертов считает, что их попытаются взять измором. Согласно картам боевых действий, в Мариуполе оккупантам продвигаться в сторону завода не удается. Россияне прислали инженерное подразделение для разминирования припортовой инфраструктуры.

Запорожское направление

Враг перемещает войска, чтобы усилить группировку

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продолжается процесс мобилизации — идет вторая волна из четырех возможных. Юрист объяснила особенности вручения повесток и призыва на службу Родине в военное время.

Для специалистов, которые выполняют важную работу на местах, предусмотрено "бронирование", которое дает отсрочку от мобилизации.