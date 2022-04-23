Укр

Зеленский рассказал, что думает об угрозе ядерного удара

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 23 апреля 2022, 21:32
Владимир Зеленский

Россия может использовать ядерное оружие.

Об этом в субботу, 23 апреля, в ходе пресс-конференции с журналистами в метро Киева заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Если руководство России не потеряет связь с реальностью и адекватность, оно не использует ядерное оружие. Может ли это быть со стороны России? Может. Верю ли я в это? Верить в это не хочется… Если бы у Украины было ядерное оружие, мы бы его никогда не использовали, потому что мы адекватное государство. Человека, который решил бы использовать ядерное оружие, снесли бы, его снесло бы общество", — заявил Зеленский.

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Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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