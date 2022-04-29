Укр

"Киборг" озвучил условие наступления российских войск на юге Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
2029
Южное направление фронта является очень важным для россиян Новость обновлена 29 апреля 2022, 08:14
Южное направление фронта является очень важным для россиян

Вероятность атаки на Одессу постоянно сохраняется

Наступление оккупантов по всей территории юга Украины является вполне реальным сценарием развития войны в Украине. Как свидетельствуют свежие карты боев, самая сложная ситуация сейчас сложилась на границе Николаевщины и Херсонщины, однако существует угроза и более масштабных атак.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп и "киборг" Роман Костенко.

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По его словам, на юге сосредоточено немало украинских войск. Много здесь и российских захватчиков, которые постоянно вынуждают ВСУ вступать в тяжелые сражения. Наиболее сложным отрезком фронта в этом направлении является Николаев и Херсон.

"В любой момент они также могут начать наступление на юге, — убежден военный эксперт. — Особенно, если будут видеть, что "уперлись" на Востоке и у них там нет никакого успеха".

Также Костенко подчеркнул, что остается угроза нападения и на Одесчину. При этом враг планирует делать это сразу с трех сторон, в том числе и оккупированного россией Приднестровья. Также постоянно остается возможность удара по суше с Николаева (если прорвут оборону) и высадки морского десанта.

По словам "киборга", последняя военная активность в "ПМР" лишь свидетельствует о том, что рф готова отправить своих боевиков с неподконтрольной Молдове территории в Украину, чтобы создать еще большее напряжение.

Тем временем россияне продолжают "маневрировать" по восточной линии фронта. К примеру, в Пентагоне отметили, что часть войск оккупанта вышла из Мариуполя, находящегося в облоге.

Однако их количество недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли прорвать оборону и контратаковать в этом направлению. Мариуполю же, живущему в ожидании спасения, грозит новая гуманитарная катастрофа.

Теги:
#Украина #Одесса #Николаев #Россия #Херсон #Война #Юг #Роман Костенко
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