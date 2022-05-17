Гаага все ближе: в Украину едут десятки следователей МУС для расследования зверств российской армии

Это самая большая отправка следователей МУС, которую когда-либо делало это учреждение

Для участия в расследовании военных преступлений россии в Украину приедет группа следователей и судебно-медицинских экспертов, представляющая Международный уголовный суд (МКС).

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Об этом во вторник, 17 мая, сообщил прокурор МКС Карим Хан, передает "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что сегодня мой Офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, и оказания поддержки национальным властям Украины. Это самое масштабное разовое развертывание Офиса на местах с момента его создания", – отмечается в заявлении Хана.

По словам представителя Международного уголовного суда, сотрудничая с украинскими властями, следователи будут заниматься сбором показаний военных нападений, которые могут подчиняться списку преступлений Римского устава.

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Кроме того, прокурор поблагодарил правительство Нидерландов, тесное сотрудничество которого в последние недели способствовало командировке Офиса МКС значительного количества национальных экспертов из Нидерландов для поддержки миссии в Украине. Именно это, по его мнению, позволит экспертам собрать больше свидетельств, чтобы повысить их допустимость в будущих разбирательствах в суде.

Хан также добавил, очень важно то, чтобы труд всех участников, которые предпочитают поддержать усилия по поводу обеспечения подотчетности в Украине, "выиграл от эффективной координации и коммуникации".

Отмечается также, что кроме помощников из Нидерландов с представителями МКС в Украине будет сотрудничать также группа французских судебно-медицинских экспертов.

"Мы также будем взаимодействовать с командами, развернутыми другими государствами в Украине, чтобы всесторонне отразить существующие мероприятия и усилить координацию между всеми участниками. Я намерен обеспечить дальнейшее продолжение этой совместной работы благодаря постоянному присутствию моего Офиса на местах", — подытожил Хан.

Следует напомнить, что первые слушания по военным преступлениям россии против Украины начались в Международном уголовном суде еще в начале марта. С тех пор армия захватчиков из рф не остановилась, они продолжают систематически и беспощадно обстреливать украинские города и убивать мирное население Украины. В некоторых городах, в частности, в многострадальном Мариуполе, который с первых дней войны находится в блокаде, жизнь людей россияне превратили в настоящее гетто.

Также "Телеграф" сообщал, что на 83-й день противостояния Украины нацистской армии россии, враг совершил мощнейший ракетный обстрел Львовской области, повредив железнодорожную инфраструктуру региона.