Большого украинского контрнаступления не будет: военный эксперт озвучил причину

Наши бойцы умеют останавливать врага иным подходом

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать полноценного контрнаступления нашей армии по всем направлениям фронта. По словам военного эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ВСУ используют другую тактику и не хотят вести войну "на истощение", как на то надеется рф.

Об этом специалист заявил в эфире телемарафона в воскресенье, 22 мая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Коваленко объясняет, что стратегия и тактика, которую используют украинские военнослужащие в нынешней войне, отличаются от традиционных подходов к активным боям. ВСУ чаще контратакуют на отдельных направлениях, и это все могли увидеть на примере Киевщины, Сумщины, Черниговщины и сейчас Харьковщины. Активное продвижение украинской армии происходит там, где россиян наиболее ослабили, и они не способны удерживать оборону.

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"Сейчас основой тактики и стратегии ВСУ являются оборонные действия, которые останавливают врага. Потом — уничтожение его передовых подразделений", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, подобная тактика действительно более медленная, однако полноценное контрнаступление во всему фронту значительно бы "проредило" ряды украинского войска. Нынешний же подход позволяет большинству бойцов остаться в живых, а также уменьшает количество погибших среди мирного населения.

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О том, как сейчас обстоит ситуация на фронте, "Телеграф" уже рассказывал, публикуя свежие карты боев. Оккупанты пытаются продвинуться в южном направлении, а также активно обстреливают Северодонецк, пытаясь превратить его во второй Мариуполь.

Также мы писали о том, что на границе рф и Беларуси была замечена подозрительная активность вражеских войск.