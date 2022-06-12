Не только унитазы: топ-5 предметов, украденных солдатами рф в Украине

Армия мародеров убегала из-под Киева с награбленным

В воскресенье, 12 июня, на 109-й день полномасштабного вторжения рф в Украине обнародовали антирейтинг предметов, которые российские военные воровали у украинцев.

Своеобразный топ-5 таких вещей опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В Минобороны назвали данный антирейтинг "Сокровища российских мародеров". Данный топ был опубликован по случаю "дня россии", который захватчики решили "отпраздновать" даже на временно оккупированных территориях.

На пятом месте разместился "Бойлер". Россиянин погиб, обнявшись с краденым бойлером. Про историю оккупанта из Мощуна (Киевская область) рассказали в ССО (смотреть с 2:44).

На четвертом месте — "Носки". Об этом рассказала жительница Катюжанки (Киевская область)

"Где буряты стояли, из этих хат все вынесли. Даже носки. Конечно, бытовую технику всю украли, посуду забрали. Ну и если ходили они по домам, то искали бензин и водку", — рассказала местная жительница.

На третьем месте — "Военная обувь". Оккупанты заменили свои "лапти тактические" на украинские берцы Таланы, разворовав состав с военной формой.

Российский оккупант в украинских ботинках

На четвертом месте — "Унитаз". Оккупанты, грабя Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых.

Мраморный унитаз считался музейным экспонатом

Ну а в самом верху антирейтинга расположилась "Собачья будка". Будку на вражеском грузовике с белыми буквами Z пользователи сфотографировали на одной из трасс.

Собачья будка на российском грузовике

В армии рф закрывают глаза на мародерство своих солдат в Украине. Захватчики отправляют на войну беднейшие слои населения, что объясняет кражу носков и бытовой техники. Иногда украденное россиянами имущество удается вернуть владельцам. Одной из таких историй поделились в сети.