"Самая оснащенная армия мира": Арестович похвастался достижениями ВСУ

Арестович считает, что Запад не хочет окончательного поражения россии

По некоторым видам вооружений ВСУ — самая оснащенная армия мира.

Об этом в пятницу, 17 июня, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале Фейгин Live.

Алексей отметил, что западные поставки сделали украинскую армию более оснащенной в оборонительном плане, при этом Запад не спешит передавать Украине наступательное оружие.

"Если посмотреть на списки, сколько США передали нам оружия, то выйдет очень внушительное количество. По противотанковому вооружению мы, наверное, самая оснащенная армия мира. И по ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс — ред.). Но надо понимать, что тот же Макрон сказал: "Мы не передадим вам штурмовую авиацию и танки", которые нужны для успешного наступления. Они не хотят окончательного поражения россии здесь, они хотят принудить россию к переговорам и заключению мира", — заявил Арестович.

К слову, Арестович сравнил помощь, которую предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с поставками тяжелого вооружения. Ранее Джонсон, неожиданно прибывший в Киев, предложил готовить украинских военных.

Накануне Арестович оценил результаты встречи "Рамштайн-3", которая прошла в Брюсселе, а также рассказал, когда стоит ожидать контрнаступления ВСУ.

Напомним, по итогам встречи в Брюсселе были названы 6 причин задержек с поставками вооружений в Украину.