В Украине потеплеет: какие регионы накроет жара до 35 градусов тепла

После периодов похолодания украинцев ждет настоящая летняя жара

В конце июня после волны похолодания в ряде областей и мощном ливне с ураганным ветром в Киеве в Украину придет потепление. Температура воздуха повысится на 1-3 градуса.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на конец июня. Данные озвучил в комментарию "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца июня нас ждут незначительные колебания температуры воздуха. В целом же, показатели близки к климатической норме. Максимальный плюс стоит ждать в южных и юго-восточных регионах.

В ночное время столбики термометров будут достигать от +14 до +19 градусов, а днем – в пределах 25-30 градусов тепла. Касательно юга Кибальчич прогнозирует 31-33 градуса тепла в отдельные дни.

Синоптик подчеркнул, что ближе к началу июля среднесуточная температура постепенно вырастет на 1-3 градуса.

О том, что украинцам нужно готовится к более высоким значениям температуры, говорят и прогнозы ресурса Gismeteo.

Теплее всего в конце июня будет на западе страны. К примеру, в Ужгороде температура в отдельные дни составит 35 градусов тепла. Но после жары 27-28 июня температура резко упадет до 24 градусов выше 0.

Прогноз погоды для Ужгорода на конец июня

Теплые дни в конце первого летнего месяца ожидаются и в южной части страны. Самые высокие градусы прогнозируют для Николаева, где воздух постепенно прогреется с +31 до +32 градусов.

Прогноз погоды для Николаева на конец июня

В центральных регионах будет несколько прохладнее, однако местами столбики термометров будут превышать отметку в +30. Так, в Киеве последняя неделя июня начнется с температуры в 26 градусов тепла, но уже в среду ожидается до +31.

Прогноз погоды для Киева на конец июня

Изредка 30-градусное тепло будет наблюдаться в конце месяца на севере Украины. Правда, солнце придет с дождем и грозой. Например, в Чернигове в последние три дня июня температура колеблется в пределах 29-30 градусов тепла.

Прогноз погоды для Чернигова на конец июня

Судя по прогнозу, чем ближе к восточным регионам Украины, тем меньше солнечных и теплых дней. В Харькове, в частности, конец июня сопровождается неустойчивой температурой. Ожидается от минимум 20 до максимум 29 градусов со знаком "+".

Прогноз погоды для Харькова на конец июня

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на июль в 2022 году в Украине. По его словам, украинцев ждут резкие температурные качели и краткосрочные периоды с осадками.