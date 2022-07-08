Генерал Маломуж: Победа Украины может спасти саму россию

Для Украины наиболее приемлемый вариант – рф терпит поражение на фронте, а российские элиты устраняют путина от власти

На встрече с руководителями фракций Госдумы в четверг, 7 июля, президент россии владимир путин цинично заявил, что рф не воюет с Украиной в полную силу.

Позже путинский пресс-секретарь дмитрий песков объяснил это заявление тем, что россия якобы привлекает лишь незначительную часть потенциала своих войск во время так называемой "спецоперации" в Украине.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что активная часть боев в полномасштабной российско-украинской войне должна стихнуть до конца 2022 года.

Своим прогнозом касательно дальнейшего хода войны и поствоенной ситуации с "Телеграфом" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Успехи украинских Вооруженных сил приблизят падение российского режима

"Думаю, через месяц-полтора мы получим определенные успехи на южном направлении. И возможность сдерживания противника на востоке. И даже выдавливания его, – считает генерал Маломуж. – Важно эффективно сработать в плане разработки и проведения стратегических операций с использованием новейшего вооружения – и западного, и нашего. Мы уже видим, как с помощью дальнобойного и высокоточного оружия ВСУ уничтожают склады с боеприпасами и базы с горючим противника".

По словам генерала, есть осторожный оптимизм, что в августе появится возможность и для наступательных операций.

"Это будет происходить с применением эффективных комплексных методов (не станем их расшифровывать, ведь нас читает не только украинский потребитель новостей, но и представители страны-агрессора), которые позволяют окружать противника, уничтожать его, выбивать с позиций. Порождать панику в рядах вражеской армии. Такое возможно на Херсонском, Запорожском, Харьковском, Донецком направлениях. И если это произойдет, подобные успехи украинских вооруженных сил приблизят падение российского режима, – отмечает эксперт. – Но, подчеркиваю, это при условии получения нами вооружений в куда большем количестве – и куда более новых модификаций. Плюс – вовлечение в боевые действия большего количества украинских воинов, прошедших соответствующую подготовку.

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По словам генерала, для Украины наиболее приемлемый вариант – рф терпит поражение на фронте, российские элиты тем или иным образом устраняют путина от власти.

"После чего новые российские власти договариваются с официальным Киевом и странами, к примеру, "Большой двадцатки" (тут важны роль Китая, Турции, с которыми у рф сохранились нормальные отношения) о демилитаризации и реальной демократизации россии, о возвращении Украине всех территорий, о репарациях. Это был бы лучший вариант и для всего мира, и для Украины, и для самой рф", – уверен Николай Маломуж.

По мнению экс-главы Внешней разведки Украины, даже при тотальном зазомбировании россиян есть надежда, что рф выйдет из милитаристского гипноза. И станет на путь прогрессивного развития.

"Такие примеры в истории есть, взять ту же Германию. После двух кровопролитных войн, развязанных ее руками, она стала передовой демократической державой, экономическим лидером Европы. Под давлением обстоятельств, после поражений. Признав ошибки прошлого и выбрав лучшее будущее. При определенном раскладе, такой шанс есть и у россии. Если она хочет сохраниться как государство, – отмечает Николай Маломуж. – Но шанс для самих россиян выйти из ситуации, в которую они загнали себя агрессией, есть лишь при варианте, что они выполнят условия, поставленные мировым сообществом. И в плане безопасности (речь о контроле за ядерным вооружением рф, возможно – разоружением), и касательно формирования общецивилизационных правил".

Как строить новый мир

Новый мировой порядок, по словам генерала, не предполагает очередной гонки вооружений, которая ведет к уничтожению человечества. Он предполагает цивлизационные правила, даже с учетом противоречий, которые есть между разными странами (теми же Китаем и США).

"Следует совместно вырабатывать новые правила. И в системе безопасности, и в экономическом, и в экологическом смысле. Это стратегический уровень. Речь фактически о спасении человеческой цивилизации, – подчеркивает Николай Маломуж. – Но соответствующие меры, планы слагаются из пошаговых, конкретных действий. Которые и следует проработать разного рода экспертным группам в разных форматах. Это огромная работа – и на уровне глав государств, и на уровне элит. Именно на ней следует сконцентрировать все интеллектуальные силы. И это – в интересах всего человечества. Потому что нас ждет или глобальное противостояние с высокой вероятностью уничтожения цивилизации, или мирный процесс, который приведет к прогрессу и сохранению человечества".

По мнению экс-главы Внешней разведки Украины, нужна качественная оперативная дипломатия. Договоренности с элитами всех стран, которые влияют на ситуацию в мире. Включая все регионы – США, Канаду, ЕС, Японию, Китай, Австралию, Индию, Бразилию, Турцию. Тех, кто формирует перспективы мира в экономики, энергетике, коммуникациях, сфере безопасности.

"Важно не просто прекращение войны в Украине, но и привнесение мира (как отсутствия войны) во весь мир (как место обитания человечества). И Украина может стать ключевым сегментом этих процессов – за счет большой оперативной дипломатической работы. Но только на фоне побед. Без этого нам не будут эффективно помогать, нас не будут слышать", – акцентирует Николай Маломуж.

Он не исключает, что выйти на кардинальное преображение мировой системы безопасности мы можем уже через год-полтора. К тому времени, отмечает генерал, Украина не просто должна победить, но и начать преображаться с помощью условного нового "плана Маршалла", некоторые черты которого обрисовали на недавней конференции в Лугано.