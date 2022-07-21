Украина переломит ход войны: Ермак назвал срок

Украинские военные успешно осваивают западную технику, но ее нужно больше

Украине важно нарастить количество тяжелого вооружения на фронте и речь не только о ближайшей поставке четырех ракетных систем залпового огня HIMARS, уверен глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отмечает, что важно не дать россии затянуть войну на зиму.

И хотя украинский ракетный тактический комплекс "Вильха" показывает, по словам Ермака, на фронте себя весьма успешно, переговоры про новые пакеты военной помощи продолжаются. Он также пообещал в скором времени много сюрпризов: "Мы переломаем ход этой войны".

"Вильха" на фронте

Связаны ли они с ближайшим пакетом военной помощи США, в который кроме HIMARS будут входить и другие наименования, он не уточнил. Отдельно Ермак снова подтвердил намерения Украины как можно быстрее освободить оккупированные территории. Также он отмечает, что кроме поставок тяжелого вооружения многое зависит от обучения украинских военных.

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Напомним, защитники проходят обучение использованию различных военных систем в Великобритании. Кроме поставок техники от США, другие союзники не перестают поддерживать Украину в обороне против российской агрессии. Так, Литва собирается отправить дополнительные боеприпасы, бронетранспортеры М113 и машины для штабов М577.

Продолжается обсуждение поставок в Украину и истребителей. Кроме перспективы получить американские F-16, есть вероятность поставок и от союзников из Европы, в частности речь про самолеты шведского и французского производства.