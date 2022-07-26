"Мы держим слово": Германия передала Украине тяжелое вооружение

Получение военной помощи от Германии подтвердили в Офисе президента

В Министерстве обороны Германии, которая медлила с поставкой оружия Украине, отчитались о передаче украинским военным реактивных систем залпового огня Mars II и трех гаубиц PzH 2000.

Как передает Welt, об этом заявила глава оборонного ведомства ФРГ Кристин Ламбрехт, отметив, что тяжелое вооружение было передано Украине для борьбы с российской агрессией.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово", — отметила она.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в собственном Telegram-канале сообщил, что РСЗО Mars II уже в Украину прибыли и наши военные с их помощью будут бороться с российскими оккупантами.

"РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками. У россиян будет гореть" — написал глава ОП во вторник, 26 июля.

Напомним, что Украина ожидает от Германии еще больше оружия, в частности, в новом пакете военной помощи от ФРГ должно поступить около пятидесяти позиций вооружения, часть из которых составляют гаубицы Panzerhaubitzene 2000, а также ракеты для ПЗРК Stinger.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные получат две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS норвежско-американского производства. Это станет серьезным усилением системы противовоздушной обороны ВСУ.