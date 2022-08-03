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Трогает до слез: три истории, как маленькие украинцы помогают ВСУ (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ребятам удается собирать десятки тысяч гривен
Ребятам удается собирать десятки тысяч гривен

Украинские дети знают, что для победы важно приложить все усилия

Маленькие украинские патриоты несмотря на юный возраст, пытаются помочь нашим военным приблизить победу в войне против россии. Они применяют свои умения и таланты для сбора средств и передают немалые суммы. Кроме Соломийки со Львова, которая выставляла на аукцион свои картины, в Украине можно найти немало таких историй.

"Телеграф" расскажет о трех инициативах, которые позволили детям собрать деньги для украинских военных. Волынь, Чернигов, Буча — география детского патриотизма не знает ограничений.

Антидрон для военных

В городе Рожище на Волыни дети "напели" на антидроновое ружье. Сбор закрыли на сумме в 185 550 грн. Оружие уже приобрели. На сбор ушло две недели. Организатор сбора Виктория Шварцкоп рассказала, что к сбору присоединялись все: подростки, музыканты, сборщики вишен и дети, которые строили блокпосты во дворах:

"В дождь и жару раздавалось "Душу й тіло…", во вторник и четверг "Горіло та палало", а в воскресенье "Біля тополі калина росла". Мы все очень разные, но объединились в детский батальон "Бандеровцы", чтобы показать врагу — нас не сломать!"

Сбор средств проходил по разным каналам — в ящичек в парке, переводами на карту, приносили деньги в самооборону. Результат — ружье против дронов уже куплено.

Дети собрали на ружье против БпЛА более 185 тысяч гривен
Дети собрали на ружье против БпЛА более 185 тысяч гривен

Украинские песни в Чернигове

Чернигов — один из украинских городов, который воочию увидел насколько опасен русский мир — часть его до сих пор в руинах. Но на его улицах звучат украинские песни, а с их помощью восьмилетний Сергей Мороз собирает средства на ВСУ. В копилке уже почти 60 тысяч гривен. Их он хочет передать Сергею Притуле на тепловизоры и дроны для украинских военных.

Петь на Валу песни для сбора средств мальчик решил сам. Слова учит дома — за две недели репертуар расширился с шести песен до 18. За первый день собрать удалось 7,3 тысячи гривен.

Не только песнями — мальчики из Бучи заработали тысячи гривен своими руками

Буча — небольшой город на Киевщине который стал известен далеко за ее пределами из-за зверств российских оккупантов. Он только приходит в себя после оккупации, но в нем растут настоящие патриоты. Трое ребят 10-11 лет Максим, Влад и Кирилл моют фары для поддержки Сил обороны Украины. Собрать удалось более 7 тысяч гривен. Заработанные средства передают на платформу UNITED24 через "Дію".

Дети собирают деньги на ВСУ
Мальчики организовали мини-автомойку

Необычную акцию в поддержку вооруженных сил Украины также организовал Нацбанк — можно сдать мелкие монеты, которые часто оседают в копилках. Каждая гривна важна для победы — фонду "Вернись живым" накануне удалось купить БпЛА "Байрактар".

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#Дети #Патриотизм #Пожертвования #ВСУ