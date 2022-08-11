Мобилизация продолжается: как могут наказать за неявку в военкомат

В большинстве случаев сотрудники военкомата просто проверяют списки резерва

В Украине почти до конца лета длится процесс всеобщей мобилизации, хотя он, скорее всего, затянется еще на несколько месяцев после соответствующего решения Верховной Рады. В связи с этим решили напомнить, что за игнорирование призыва, в особенности после личного получения повестки, предусмотрено сразу несколько вариантов ответственности перед законом. Существует как административное наказание, так и уголовное.

Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на материал "Апострофа". По словам юриста Ростислава Кравца, объясняющего тонкости призыва на воинскую службу в Украине, следует неукоснительно выполнять предписания военкомата, чтобы не схлопотать себе проблем с законом.

Как говорит юрист, люди очень часто подписывают вручаемые им повестки, а потом "забывают" явиться в центр комплектования и соцподдержки.

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Если человек, который попал под мобилизацию, просто игнорирует первую официальную повестку, тогда ему наверняка светит админштраф, объясняет Ростислав Кравец. Однако есть и уголовная ответственность. Ее применяют в случае, если призывник явился в военкомат, прошел медкомиссию, а после не вернулся для несения службы или уточнения других моментов.

Юрист добавляет, что первый штраф украинцы, "динамлящие" военкоматы, должны уплатить в сумме от 85 до 119 гривен. Если игнорирование повестки продолжается, взыскание повысится — до 255 гривен. Впрочем, если призывник окажется серьезным уклонистом, то ему может даже грозить ограничение свободы до трех лет.

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Отметим, что проигнорировать призыв, просто выбросив повестку, не получится. За это тоже существует отдельная ответственность — штрафы в таком случае гораздо выше.

Также "Телеграф" писал, могут ли в Украине мобилизировать людей на фронт без желания самих призывников. Этот вопрос стал особенно острым во время военного положения.