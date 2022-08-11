Укр

"Острые козырьки. ВСУ version": обычная кепка спасла бойца от ранения (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
246
Кепка уберегла лицо военного от обломка снаряда Новость обновлена 11 августа 2022, 18:53
Кепка уберегла лицо военного от обломка снаряда

Это уже не первый случай, когда жизнь воинов спасают простые вещи

Во время противостояния российским оккупантам жизни украинским военным спасают не только качественные шлемы, но и камуфляжные кепки. Об одном из таких случаев рассказал военнослужащий под псевдонимом Eff Long на своей странице в Facebook.

Защитник Украины опубликовал фото камуфляжной кепки, в которой застрял кусок вражеского снаряда. Металл разполовинил начало козырька, войдя примерно на 4 сантиметра, а затем застрял. Очевидно, что эта случайность спасла воину жизнь, ведь неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на голове не было этой фуражки.

Война россии против Украины – военный показал, как кепка спасла его от куска снаряда
Кусок вражеского снаряда задержала обычная кепка
Война россии против Украины – военный показал, как кепка спасла его от куска снаряда
Сложно представить, что было бы, если бы такой обломок попал в лицо

Пользователи сети в комментариях к сообщению военного выражали свой шок от увиденного и желали воину, чтобы его сберегали высшие силы. Не обошлось, конечно, без шуток — в частности, некоторые из-за куска металла в картузе сравнили его с атрибутом сериала "Острые козырьки", но эту версию назвали ВСУ. Еще один из пользователей отметил, что это "киберкепка" украинского производства.

Война россии против Украины – военный показал, как кепка спасла его от куска снаряда
Война россии против Украины – военный показал, как кепка спасла его от куска снаряда
Война россии против Украины – военный показал, как кепка спасла его от куска снаряда
Война россии против Украины – военный показал, как кепка спасла его от куска снаряда

Тем временем украинские защитники продолжают делать "бавовну" на складах российских оккупантов. В четверг, 11 августа, характерные звуки не давали спать россиянам под Курском. Досталось "бабовны" и Беларуси, предоставившей свой аэродром в "Зябровке" россиянам, чтобы те запускали оттуда ракеты по Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, как жизнь украинскому военному спас обычный мобильный телефон и именной жетон, который ему выдали.

Теги:
#Украина #Война #Кепка #ВСУ