"Острые козырьки. ВСУ version": обычная кепка спасла бойца от ранения (фото)
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Это уже не первый случай, когда жизнь воинов спасают простые вещи
Во время противостояния российским оккупантам жизни украинским военным спасают не только качественные шлемы, но и камуфляжные кепки. Об одном из таких случаев рассказал военнослужащий под псевдонимом Eff Long на своей странице в Facebook.
Защитник Украины опубликовал фото камуфляжной кепки, в которой застрял кусок вражеского снаряда. Металл разполовинил начало козырька, войдя примерно на 4 сантиметра, а затем застрял. Очевидно, что эта случайность спасла воину жизнь, ведь неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на голове не было этой фуражки.
Пользователи сети в комментариях к сообщению военного выражали свой шок от увиденного и желали воину, чтобы его сберегали высшие силы. Не обошлось, конечно, без шуток — в частности, некоторые из-за куска металла в картузе сравнили его с атрибутом сериала "Острые козырьки", но эту версию назвали ВСУ. Еще один из пользователей отметил, что это "киберкепка" украинского производства.
Тем временем украинские защитники продолжают делать "бавовну" на складах российских оккупантов. В четверг, 11 августа, характерные звуки не давали спать россиянам под Курском. Досталось "бабовны" и Беларуси, предоставившей свой аэродром в "Зябровке" россиянам, чтобы те запускали оттуда ракеты по Украине.
Ранее "Телеграф" сообщал, как жизнь украинскому военному спас обычный мобильный телефон и именной жетон, который ему выдали.