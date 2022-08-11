"600 долларов за живого кадыровца": на солдат-оккупантов в Украине повесили ценник

Таким способом хотят увеличить обменный фонд пленных

Украинский журналист Владимир Золкин, который известен тем, что берет интервью у пленных захватчиков, объявил о вознаграждении для украинских солдат. Украинским защитникам предложили брать в плен оккупантов за дополнительное вознаграждение.

С соответствующим призывом журналист обратился на своем YouTube-канале. В нем Золкин призвал украинских бойцов пополнять фонд пленных для последующих обменов с российской стороной.

Золкин также опубликовал "прейскурант":

за боевика "ДНР/ЛНР" — 200$

солдата рф — 300 $

младшего офицера — 400$

старшего офицера/летчика — 500$

кадыровца — 600$

Владимир рассказал, что такая градация цен связана с тем, что в рф жителей ОРДЛО не считают за людей, а "кадыровцев" меняют в первую очередь.

Золкин отметил, что украинским военным ни в коем случае не стоит рисковать жизнью, чтобы захватить в плен оккупанта, однако при возможности лучше сделать это, чтобы вернуть наших героев. Также журналист пошутил, что теперь россияне при сдаче в плен будут бросать оружие и кричать "300 баксов", чтобы остаться в живых.

Ранее Владимир объяснил, почему "кадыровцы" не задерживаются в украинском плену.

Напомним, в интервью Золкину российский офицер признался, что крал деньги и ценные вещи в домах украинцев.