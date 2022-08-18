The New York Times узнал, как работают украинские партизаны: "Россияне никогда не будут в безопасности"

Еще до начала войны добровольцев готовили по отдельным секретным программам

Украинские партизаны во время полномасштабного российского вторжения на территорию нашей страны ведут свою борьбу с оккупантами, и ее можно назвать достаточно успешной. Выяснилось, что над подготовкой таких кадров военные начали работать еще за несколько месяцев до вторжения.

Как передает The New York Times, об этом рассказал украинский партизан с позывным "Сварог", с которым журналисты издания встречались в Запорожье.

Он рассказал, что к военной подготовке гражданского населения присоединились десятки организаций, среди которых всем известны "Правый сектор" и "Национальный корпус". Желающих готовили по отдельным программам, включавшим инструкции по осуществлению диверсий, обращению со взрывчаткой и даже созданию тайников с оружием. "Сварог" отмечает, что эти программы разрабатывались Силами специальных операций Украины и были секретными.

Партизан рассказал NYT, что сейчас их цель – коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. К предателям они относят сотрудников полиции, муниципальных и региональных государственных служащих и учителей, согласившихся работать по российской образовательной программе. При этом врачи, спасатели, работники ЖКХ в этот список не попадают, ведь они вынуждены работать при любых обстоятельствах, чтобы обеспечить жизнь города.

Поделился украинец "Сварог" и данными о нескольких операциях, проводимых его отрядом в Мелитополе, который россияне оккупировали почти в начале вторжения. В частности, представителям движения сопротивления удалось заминировать автомобиль возле полицейского участка, в результате чего погиб коп-коллаборант, а его товарищ был ранен. А во время другой спецоперации — партизаны взорвали машину Олега Шостака, главы избирательного штаба "Единой россии", в результате чего тот был ранен.

Цель всех этих операций, как отмечает партизан, показать оккупантам, что они не дома и не нужно задерживаться в Украине. Сигнал, который посылает сопротивление: "Вы никогда не будете в безопасности".

Стоит отметить, что, по словам мужчины, учителей-предателей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, никто пугать не собирается, однако настойчиво просят не соглашаться на российскую школьную программу в школах. Другой партизан с позывным "Викинг" рассказал, что в городе появились открытки с фото и именами директоров школ, которые приняли предложение россиян. В листовках написано: "За сотрудничество с россиянами будет расплата".

NYT со ссылкой на слова украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщил, что партизаны могут стоять еще и за отравлением российских военных в Запорожской области, диверсией на элеваторе в Херсонской области и подрывом моста на железнодорожной линии между Крымом и Мелитополем.

Ранее "Телеграф" сообщал, как много шума было после покушения в Мелитополе на родственницу одного из главных предателей Евгения Балицкого. А также, как нервничали оккупанты после подрыва железнодорожных поездов с личным составом российских военных.