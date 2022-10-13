Дети и жена прощались по видео: на войне в Украине погиб ветеран США с позывным "Птица"
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У мужчины осталось пятеро детей
На войне против российских оккупантов гибнут не только граждане Украины, но и присоединившиеся в состав Интернационального легиона военные из других стран. Так не стало американского ветерана Дэйна Партриджа (позывной "Птица"), получившего тяжелое ранение в боях в Луганской области.
Как передает The Washington Post, 34-летний бывший пехотинец из Айдахо скончался во вторник, 13 октября. После тяжелого ранения военный был подключен к системе жизнеобеспечения и за его жизнь боролись медики, однако мужчина умер.
Члены семьи погибшего военного рассказали изданию, что Партридж в апреле этого года написал завещание, после чего купил билет в Польшу, где записался на службу в Интернациональном легионе. Его сестра Дженни Кори отметила, что он ехал в Украину по духовному зову.
"Он твердо чувствовал почти каждой костью своего тела, что ему нужно идти и что ему нужно бороться. Когда он ушел, это было для меня волнительно, потому что в глубине души я знала, что это будет последний раз, когда я его увижу", – рассказала женщина.
Летом этого года "Птица" получил осколочное ранение от растяжки, но все равно продолжил сражаться с российскими оккупантами. Однако ранения в Луганской области стали для него роковыми. Жена американца и пятеро его детей прощались с ним по видеосвязи, пока он был в коме.
Ранее "Телеграф" сообщал, что из российского плена в сентябре были освобождены десять иностранных добровольцев, в том числе и "приговоренных" к расстрелу. Они отправились в Саудовскую Аравию.