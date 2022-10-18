Защита от дронов: в НАТО пообещали передать Украине системы ПВО - названы сроки

Дроны-камикадзе наносят существенный ущерб инфраструктуре и убивают мирных людей

За чуть более чем неделю в результате массированных атак россии с воздуха — ракетами и десятками беспилотников почти треть энергетической инфраструктуры Украины разрушена. С дронами, в том числе и иранского производства, Украине поможет бороться НАТО.

Как сообщает Reuters, в ближайшие дни Альянс поставит Украине системы ПВО для противодействия атакам беспилотников. Об этом рассказал Йенс Столтенберг, глава НАТО, на конференции по безопасности в Брюсселе.

Он отметил, что самое важное из того, что могут сделать союзники — поставить еще больше систем ПВО. Он также отметил, что никто не должен помогать агрессору: "Ни одна нация не должна поддерживать незаконную войну россии против Украины", — заявил Столтенберг. Вероятно, генсек НАТО комментировал решение Ирана про поставку в россию ракет и дополнительных беспилотников, о котором сообщалось ранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина официально обратилась к Ирану с призывом прекратить поставлять вооружение напавшей на нашу страну россии. Его используют против мирных граждан и инфраструктуры, а это ведет Иран к соучастию в преступлениях россиян. Наше издание рассказывало, какие именно баллистические ракеты может передать Иран россии. Аналитики считают, что россия использует иранские дроны-камикадзе как оружие террора против Украины.