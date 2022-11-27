Враг готовит оборону и орудия к обстрелу на Херсонщине: актуальные карты боев в Украине

По линии фронта идут ожесточенные бои и обстрелы

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. Активные бои идут на Бахмутском, Авдеевском направлениях. Также столкновения происходят на линии Святово-Кременная.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, тактические, логистические и технические неудачи снижают боевой дух россиян. Они начинают искать, кто виноват.

Тем временем оккупанты продолжают укреплять оборону восточной части Херсонской области. Они стягивают дальнобойную технику.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

На линии Сватово-Кременная оккупанты продолжают активную оборону от украинских сил западнее Кременной в направлении Лимана и наступление северо-западнее Сватово в направлении Купянска. Враг заявляет про незначительное продвижение в районе Новоселовского, но по украинским данным — россиянам двигаться не удается. Украинские войска продолжают добиваться успеха в районе Сватово и Кременной.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута. Атаки врага отразили в 4 км к югу в Опытном и к 18 км к северо-востоку в районе Соледара и Бахмутского. Россияне пытались заявить про контроль над Опытным, но бездоказательно. В районе Авдеевки продолжается наступление — атаки отражаются юго-западнее города. Также геолокацией удалось подтвердить бои и удары ВСУ по наступающим российским танкам юго-западнее Новоселовки Второй (9 км к северо-востоку от Авдеевки). Оборонительные действия на западе Донецкой и востоке Запорожской областей продолжаются, как и регулярные обстрелы линии фронта.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг укрепляет свои позиции на востоке Херсонской области и ведет артиллерийский огонь по районам на западном (правом) берегу Днепра. Оккупанты готовят эшелонированную оборону — перемещают системы РСЗО и С-300 ближе к Херсону, что указывает на то, что российские силы могут намереваться увеличить темпы ракетных и зенитно-ракетных ударов по наземным целям к северу от реки Днепр в ближайшие дни, отмечают аналитики. Силы обороны Украины продолжают удары по скоплениям россиян на восточном берегу Днепра.

Карта военных действий на Херсонщине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что боевые действия в Украине могут усилиться, поскольку установятся морозы. Также сообщалось, что украинским военным может угрожать "снарядный голод", а треть артиллерийских орудий на постоянном ремонте — из-за количества выстрелов изнашиваются стволы.