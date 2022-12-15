Зеленский четко объяснил, что даст путину шанс пожить подольше

путин может спасти жизнь своего окружения и свою собственную, но для этого есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что у путина нет шансов выиграть кровопролитную войну, которую он развязал против Украины. Чем быстрее российский диктатор это признает и выведет свои войска с территории нашей страны, тем дольше проживет и он, и его окружение.

Об этом Зеленский сказал в интервью The economist.

"Чем быстрее закончится война – и, если россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что поражение путина уже является очевидным фактом. В свою очередь Украина должна выйти на границы 1991 года, потому как если этого не произойдет, российский агрессор может вернуться вновь.

Также Зеленский подчеркнул, что только путин может перевести войну с военного на дипломатический путь. Однако произойти это может в одном случае.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", — добавил президент.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал, что будет с войной в Украине, если путин умрет. По его словам, в таком случае, органы власти страны-агрессора перестанут работать, что в свою очередь повлияет на войну.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, когда, по его мнению, в Украине закончится война.