Худшее позади: в "Укрэнерго" озвучили оптимистичный прогноз касательно блэкаута

На энергетическом фронте оккупанты также потерпят поражение

Ракетные атаки россиян на энергетическую систему теоретически могут привести к полному блэкауту в Украине. В то же время на практике вероятность такой опасности является низкой.

Динамика и эффект от ракетных обстрелов со стороны оккупантов имеют всё меньшую способность. Такое мнение в эфире национального телемарафона выразил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Теоретически может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что наихудшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшую и меньшую способность", — заявил Кудрицкий.

Он также добавил, что украинские энергетики уже научились и знают, как необходимо готовиться к вероятным ракетным обстрелам, которые готовят россияне. Мне мнению Кудрицкого, что оккупанты проиграют как на обычном фронте, так и на энергетическом.

"Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проиграют на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют", — добавил Кудрицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт по энергетике Геннадий Рябцев спрогнозировал, сколько ракет осталось у россиян и на сколько атак их еще хватит и смогут ли оккупанты оставить Украины без света.