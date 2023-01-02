Залужный подвел итоги 2022 года: озвучены важные цифры войны

Этот год вошел в мировую историю

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года, который изменил жизнь всех украинцев после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Прошедший год он назвал одновременно и героическим и трагическим.

В своем Telegram-канале Залужный отметил, что украинской армии удалось добиться огромных успехов в 2022-ом. В частности, ВСУ смогли вернуть 40% территорий, захваченных россией после 24 февраля и 28% от всех оккупированных рф территорий.

Храбрым украинским защитникам удалось уничтожить более 100 тысяч российских захватчиков, которые пришли на нашу землю с войной и единственной целью — убивать. Кроме того, за более чем 10 месяцев войны бойцам ВСУ удалось уничтожить 1 893 воздушных целей.

В итогах годах Залужный также упомянул, что подготовка украинских военнослужащих проводится в 17 европейских странах. Её уже прошли более 20 тысяч человек.

Немаловажной также является тема эвакуации мирных граждан. Из районов ведения боевых действий за время полномасштабной войны было эвакуировано более 600 тысяч человек. Это огромная заслуга властей, волонтеров и всех, кто прилагал усилия, чтобы спасти украинских граждан из районов, где захватчики устроили настоящий ад.

В рамках международной технической помощи украинские воины в 2022 году получили от государств-партнеров критически необходимое вооружение, боеприпасы и материальные средства для выполнения своих задач.

В ходе этой страшной войны, к большому сожалению, не обходилось без жертв и пострадавших среди наших воинов. Залужный подчеркнул, что за это время более 1 000 тяжело раненых военнослужащих направили на лечение и реабилитацию в страны-союзники.

Главнокомандующий также отметил, что за время войны 1 тысячу 346 гектаров территории взрывотехники уже успели очистить от взрывоопасных предметов. В целом их было уничтожено более 41 тыс. Кроме того, силами и средствами Сил поддержки ВСУ построено четыре низководных деревянных моста грузоподъемностью до 60 тонн общей протяженностью 188 м.

Наши военные, ежедневно защищающие страну от врага, являются настоящими героями. За прошедший год 29 тысяч воинов получили награды на мужество и героизм.

"Некоторые результаты трагического и героического 2022 года. Года, который навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных сил", — написал Залужный под постом с итогами года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный мощно поздравил всех украинцев с новогодне-рождественскими праздниками. Он пожелал, чтобы победа нашей страны стала началом расцвета Украины и концом для россии.