Скотч отмыли, а обстрелы снова начались. Как защититься от обломков стекла

Рассказываем, как обезопасить себя от ран при взрывах.

Ближе к концу года многие украинцы уже смогли найти способ, чтобы отмыть клейкую ленту от стекла на окнах, наклеенную во время паники в первые дни войны. Однако обстрелы жилых домов в тылу снова начали набирать массовый характер к Новому году в результате террористических атак россии.

"Телеграф" собрал советы, как обезопасить себя от ранений обломками стекла на основе рекомендаций Департамента по безопасности ООН:

Почему опасность от стекла не стоит игнорировать

Ранения от разлета обломков стекла при взрыве являются самыми массовыми и составляют 80%, говорят в Департаменте ООН. Это связано с тем, что острые осколки стекла под давлением взрывной волны разлетаются и врезаются в кожу на большой скорости. Острые лезвия могут проникать через различные жесткие и мягкие поверхности.

Поэтому необходимо проанализировать оконные системы и стеклопакеты в зоне риска во избежание разбиения стекла или хотя бы уменьшить распыление осколков.

Защитная пленка (SRF)

Следует задуматься над нанесением на оконное стекло пленки, устойчивой к разбиванию. Речь идет об этом полиэфирной ламинатной пленке, которую наносят на внутреннюю сторону стекла со стороны комнаты.

Пленка против взрывов

Она не полностью защищает ваше стекло, а лишь смягчает последствия в результате взрыва и удерживает потрескавшееся стекло вместе. Также ее нужно еще правильно установить, она крепится с помощью крепкого клея.

SRF образует почти невидимую мембрану. Когда стекло разбивается под напряжением, пленка может растянуться и выдержать частично или полностью энергию, образовавшуюся взрывной волной. Разбитое стекло может остаться в раме, система предотвращает превращение осколков стекла в смертоносное оружие. Также SRF продают под названиями противоразрывной (ASF), антифрагментационной (AFF), содержания фрагментов (FRF) или антивзрывной (BPF).

Защитные пленки сертифицированы по международным стандартам:

• ASTM D882 – используется для проверки прочности на разрыв и другие физические свойства.

• ASTM E903-12 – для проверки характеристик отражения солнечных лучей.

• ANSI Z97.1-2015 – для проверки устойчивости к ударам.

Ловец рамы

Ловители рамы преграждают путь внутрь комнаты

Системы оконных ловителей – это устройства, прочно прикрепленные к стене и преграждающие окно.

Они препятствуют проникновению стеклянной панели в жилое помещение при взрыве. Система фиксации полностью не защитит от взрыва, а лишь смягчит повреждения, вызванные движением рамы.

Система фиксации смягчит повреждение

Некоторые состоят из стальных решеток, пересекающих окна. Фиксаторы эффективны только если они распределены по массе стеклянной панели. Они также подвергаются огромной силе при ударе и требуют надежного крепления. Иногда в качестве держателя используют стальную проволоку. Кабельные системы уже давно признаны эффективным средством остановки движущихся с высокой скоростью массивных объектов.

Специальные шторы

Такие антивзрывные шторы (Bomb Blast Net Curtains) обычно гибки и закрывают собой все окно, крепятся к внутренней раме оконного проема. При взрыве шторы ловят осколки, а затем мусор оседает на полу. Использование этих штор не исключает возможность проникновения осколков стекла внутрь, но ограничивает расстояние полета обломков.

Уровень опасности уменьшается, но человек, сидящий прямо у окна, все еще может быть ранен. Занавес раздувается примерно на 1 метр при взрыве. Шторы можно закрепить в верхней и нижней части оконной рамы или только сверху. Они должны быть очень длинными и превышать высоту окна. Избыток опускается на пол или наматывается вокруг фиксатора.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве на Троещине в результате падения обломков произошел взрыв. Пострадал 19-летний парень, наступивший по неосторожности на обломки стекла и изрезавший стопу.