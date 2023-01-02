Скотч отмыли, а обстрелы снова начались. Как защититься от обломков стекла
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Рассказываем, как обезопасить себя от ран при взрывах.
Ближе к концу года многие украинцы уже смогли найти способ, чтобы отмыть клейкую ленту от стекла на окнах, наклеенную во время паники в первые дни войны. Однако обстрелы жилых домов в тылу снова начали набирать массовый характер к Новому году в результате террористических атак россии.
"Телеграф" собрал советы, как обезопасить себя от ранений обломками стекла на основе рекомендаций Департамента по безопасности ООН:
Почему опасность от стекла не стоит игнорировать
Ранения от разлета обломков стекла при взрыве являются самыми массовыми и составляют 80%, говорят в Департаменте ООН. Это связано с тем, что острые осколки стекла под давлением взрывной волны разлетаются и врезаются в кожу на большой скорости. Острые лезвия могут проникать через различные жесткие и мягкие поверхности.
Поэтому необходимо проанализировать оконные системы и стеклопакеты в зоне риска во избежание разбиения стекла или хотя бы уменьшить распыление осколков.
Защитная пленка (SRF)
Следует задуматься над нанесением на оконное стекло пленки, устойчивой к разбиванию. Речь идет об этом полиэфирной ламинатной пленке, которую наносят на внутреннюю сторону стекла со стороны комнаты.
Она не полностью защищает ваше стекло, а лишь смягчает последствия в результате взрыва и удерживает потрескавшееся стекло вместе. Также ее нужно еще правильно установить, она крепится с помощью крепкого клея.
SRF образует почти невидимую мембрану. Когда стекло разбивается под напряжением, пленка может растянуться и выдержать частично или полностью энергию, образовавшуюся взрывной волной. Разбитое стекло может остаться в раме, система предотвращает превращение осколков стекла в смертоносное оружие. Также SRF продают под названиями противоразрывной (ASF), антифрагментационной (AFF), содержания фрагментов (FRF) или антивзрывной (BPF).
Защитные пленки сертифицированы по международным стандартам:
• ASTM D882 – используется для проверки прочности на разрыв и другие физические свойства.
• ASTM E903-12 – для проверки характеристик отражения солнечных лучей.
• ANSI Z97.1-2015 – для проверки устойчивости к ударам.
Ловец рамы
Системы оконных ловителей – это устройства, прочно прикрепленные к стене и преграждающие окно.
Они препятствуют проникновению стеклянной панели в жилое помещение при взрыве. Система фиксации полностью не защитит от взрыва, а лишь смягчит повреждения, вызванные движением рамы.
Некоторые состоят из стальных решеток, пересекающих окна. Фиксаторы эффективны только если они распределены по массе стеклянной панели. Они также подвергаются огромной силе при ударе и требуют надежного крепления. Иногда в качестве держателя используют стальную проволоку. Кабельные системы уже давно признаны эффективным средством остановки движущихся с высокой скоростью массивных объектов.
Специальные шторы
Такие антивзрывные шторы (Bomb Blast Net Curtains) обычно гибки и закрывают собой все окно, крепятся к внутренней раме оконного проема. При взрыве шторы ловят осколки, а затем мусор оседает на полу. Использование этих штор не исключает возможность проникновения осколков стекла внутрь, но ограничивает расстояние полета обломков.
Уровень опасности уменьшается, но человек, сидящий прямо у окна, все еще может быть ранен. Занавес раздувается примерно на 1 метр при взрыве. Шторы можно закрепить в верхней и нижней части оконной рамы или только сверху. Они должны быть очень длинными и превышать высоту окна. Избыток опускается на пол или наматывается вокруг фиксатора.
Как сообщал "Телеграф", в Киеве на Троещине в результате падения обломков произошел взрыв. Пострадал 19-летний парень, наступивший по неосторожности на обломки стекла и изрезавший стопу.