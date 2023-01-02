Скотч відмили, а обстріли знову почалися. Як захиститися від уламків скла

Розповідаємо, як убезпечити себе від поранень при вибухах

Ближче до кінця року багато українців вже змогли знайти спосіб, щоб відмити клейку стрічку від скла на вікнах, наклеєну під час паніки у перші дні війни. Проте обстріли житлових будинків у тилу знову почали набирати масового характеру до Нового року внаслідок терористичних атак росії.

"Телеграф" зібрав поради, як убезпечити себе від поранень уламками скла на основі рекомендацій Департаменту з питань безпеки ООН:

Чому небезпеку від скла не варто ігнорувати

Поранення від розлітання уламків скла під час вибуху є наймасовішими та становлять 80%, кажуть у Департаменті ООН. Це пов’язано з тим, що гострі осколки скла під тиском вибухової хвилі розлітаються та врізаються у шкіру на величезній швидкості. Гострі леза можуть проникати через різні тверді та м’які поверхні.

Тому необхідно проаналізувати віконні системи та склопакети у зоні ризику, щоб уникнути розбиття скла або хоча б зменшити розпорошення осколків.

Захисна плівка (SRF)

Варто замислитися над нанесенням на віконне скло плівки, стійкої до розбивання. Мова йде про це поліефірну ламінатну плівку, яку наносять на внутрішню сторону скла з боку кімнати.

Плівка проти вибухів

Вона не повністю захищає ваше скло, а лише пом’якшує наслідки в результаті вибуху та утримує потріскане скло разом. Також її потрібно ще правильно встановити, вона кріпиться за допомогою надзвичайно міцного клею.

SRF утворює майже невидиму мембрану. Коли скло розбивається під напругою, плівка може розтягнутися та витримати частково або повністю енергію, утворену вибуховою хвилею. Розбите скло може залишитися в рамі, система запобігає перетворенню осколків скла на смертоносну зброю. Також SRF продають під назвами протирозривної (ASF), антифрагментаційної (AFF), утримання фрагментів (FRF) чи антивибухової (BPF).

Захисні плівки сертифіковані за міжнародними стандартами:

• ASTM D882 — використовується для перевірки міцності на розрив та інші фізичні властивості.

• ASTM E903-12 — для перевірки характеристик відбиття сонячних променів.

• ANSI Z97.1-2015 — для перевірки стійкості до ударів.

Ловець рами

Уловлювачі рами перегороджують шлях всередину кімнати

Системи віконних уловлювачів — це пристрої, що міцно прикріплені до стіни і перегороджують вікно.

Вони перешкоджають проникненню скляної панелі в житлове приміщення у разі вибуху. Система фіксації повністю не захистить від вибуху, а лише пом’якшить пошкодження, спричинені рухом рами.

Система фіксації пом’якшить пошкодження

Деякі складаються зі сталевих решіток, що перетинають вікна. Фіксатори ефективні, лише якщо вони розподілені по масі скляної панелі. Вони також піддаються величезній силі під час удару та вимагають надійного кріплення. Іноді у якості утримувача використовують сталевий дріт. Кабельні системи вже давно визнані ефективним засобом зупинки масивних об'єктів, що рухаються з високою швидкістю.

Спеціальні штори

Такі антивибухові штори (Bomb Blast Net Curtains) зазвичай гнучкі та закривають собою усе вікно, кріпляться до внутрішньої рами віконного отвору. Під час вибуху штори ловлять осколки, а потім сміття осідає на підлозі. Використання цих штор не виключає можливість проникнення осколків скла всередину, але натомість обмежує відстань польоту уламків.

Рівень небезпеки зменшується, але людина, яка сидить безпосередньо біля вікна, все ще може бути поранена. Завіса роздувається приблизно на 1 метр під час вибуху. Штори можна закріпити у верхній і нижній частині віконної рами або лише зверху. Вони повинні бути дуже довгими та перевищувати висоту вікна. Надлишок спускається на підлогу або намотується навколо фіксатора.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві на Троєщині внаслідок падіння уламків стався вибух. Постраждав 19-річний хлопець, який наступив по необережності на уламки скла і порізав стопу.