Оккупанты готовят наступление: актуальные карты боев в Украине

Противник продолжает атаковать и обстреливать украинские позиции

Российские оккупанты в последние дни начали вести ограниченные атаки на большей части линии фронта. По мнению аналитиков это призвано рассредоточить и отвлечь украинских защитников, чтобы начать наступление в Луганской области.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, на это указывает распределение сил вдоль линии соприкосновения. Вероятным направлением эксперты считают линию Сватово — Кременная, где продолжаются атаки и бои. Враг может желать захватить оставшуюся часть Луганской области, занять участок вокруг Лимана Донецкой области и использовать это направление для атак на Харьковскую и Донецкую область. При этом успех россиян на этом направлении аналитики называют крайне маловероятным. На этом участке украинские войска могли продвинуться в районе Кременной.

Накануне официально сообщили, что украинские военные отступили из Соледара — город остался в руинах. Оккупанты продолжают наступление в районе Бахмута и Авдеевки. Локальные атаки продолжаются в районе Угледара, а также в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ атаки врага за последние сутки были отбиты в районе населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты заявляют, что украинские военные вели контрнаступательные действия не только в районе Кременной, но и под Сватово — якобы в Харьковской и Луганской области. Россияне пытаются вернуть позиции в окрестностях Кременной, атакуют на юге от города. В этом районе силы обороны Украины могли продвинуться.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области линия северо-восточнее Бахмута частично стабилизировалась. Выход украинских войск из Соледара подтвердили в ВСУ. Однако бои в этом районе продолжаются. Враг атакует окрестности Соледара и Бахмута — район последнего остается эпицентром боевых действий. Враг мог продвинуться западнее Клищевки. Оккупанты не останавливают наступление и в районе Авдеевки. В окрестностях Угледара враг заявляет о проведении наступательных действий. Это может быть как отвлекающей операцией из-за неудач в районе Бахмута, так и сдерживающими ударами против вероятного будущего контрнаступления.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают небольшие наземные удары в Запорожской области группами по 10-15 человек, вероятно пытаясь рассеять украинские оборонительные позиции. Пока аналитики не считают это признаком начала крупномасштабной операции. В Херсонской области стрельба через Днепр не останавливается. Российские диверсанты продолжают попытки занять острова в дельте Днепра.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Бахмут, как и Соледар почти стерт с лица земли, но оборона в городе продолжается. Украинские военные достигли успехов в небе — ночью сбили 24 иранских дрона.