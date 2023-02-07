Почти половина однопартийцев Трампа не против, чтобы Украина уступила россии территории

Более 40% опрошенных готовы отдать агрессору захваченные им украинские земли ради дальнейшего мира

Представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, часто тормозившие военную помощь Украине, среди которых и экс-президент США Дональд Трамп, все больше поддерживают идею о том, что для прекращения российско-украинской войны, Киев должен пойти на уступки москве.

Об этом говорит и новый опрос Gallup, который предоставил респондентам достаточно двойственный выбор. В частности, республиканцы выбирали между поддержкой усилий украинской стороны вернуть оккупированные территории и как можно скорее остановить войну, даже если бы победа предполагала, что россияне оставят себе уже захваченные земли.

Опрос показал, что только незначительное большинство республиканцев выбрало вариант полного изгнания оккупационной армии до границ 2014 года. В то же время 41% респондентов готовы разрешить российскому агрессору сохранить оккупированные территории во имя прекращения войны. Для сравнения, только 16% демократов выбирали такой же ответ.

Опрос института Гэллапа

Напомним: согласно результатам одного из последних опросов, половина украинцев убеждены, что после победы в войне и полного развала агрессора, первое, что должны сделать украинские власти — уменьшить коррупцию, укрепить обороноспособность государства и отстроить жилье, поврежденное оккупантами.