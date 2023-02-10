"Критически важный для россиян": NYT назвала город, куда должны ударить ВСУ (карта)

Оккупанты стягивают силы на южное направление, но не знаюот откуда именно ждать контрнаступления ВСУ

У Сил обороны Украины ограниченные перспективы продвижения вперед на востоке страны. Все из-за того, что оккупанты уже начали там свое повторное наступление. Поэтому для сдерживания темпов продвижения оккупантов, украинская армия атакует в другом месте.

Об этом сообщает The New York Times. По мнению зарубежных СМИ, Украине сейчас крайне важно не терять живую силу и технику на фоне того, как россия постепенно укрепляет оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Украинской армии не выгодно вступать в ожесточенные сражения на Донбассе — это приведет к потере ресурсов и не поможет освободить захваченные земли. Сейчас идет подготовка нескольких тысяч бойцов ВСУ за рубежом для работы на новых видах бронетехники — танках и БМП.

Западные аналитики и военные эксперты считают, что Украине предпочтительнее всего начать контрнаступление на юге страны. К примеру, большая часть оккупированной Запорожской области может простреливаться ракетами HIMARS. Опасаясь атаки Украины на этом направлении, россияне переместили склады БК и командные центры дальше от линии фронта.

Наиболее ожидаемая и очевидная цель украинского контрнаступления — это Мелитополь. Город расположен между двух автострад и критически важной железной дорогой для российских войск. Если Силы обороны Украины смогут прорвать оборону россиян и разделить их войска, то это ослабит позиции оккупантов в Херсонской области. Они будут отрезаны от подвоза боеприпасов и подкрепления из россии по суше. Единственный оставшийся вариант — это помощь из Крыма, который попадет в зону досягаемости украинских высокоточных ракет.

Вместе с тем аналитики уверяют, что контрнаступление на юге не будет легко операцией, так как оккупанты укрепили всю линию фронта фортификационными сооружениями и ловушками. В россии тоже понимают, что такой вариант вполне волне возможен и готовятся — все больше войск перебрасывают на южное направление.

"Мы видим, что вокруг Мелитополя и в Крыму накапливается какая-то техника, но приблизить ее не могут. Они хотели бы, но наши силы не дают им шанса" — сказала Наталья Гуменюк изданию.

ВСУ намеренно поддерживают напряжение на Мелитопольском направлении. Враг не знает откуда именно может начаться наступление украинской армии — это станет для него сюрпризом и неожиданностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Зеленского дали прогноз по окончанию войны. Наступление россиян по всем фронтам обернется неудачей для путина.