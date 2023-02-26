Поляки изменили процедуру пересечения границы: что следует помнить украинцам

Украинцы, которые смогли получить статус PESEL UKR на польской земле, имеют дополнительные обязательства

Во время действия военного положения выезд за пределы Украины стал проблемой для населения. В частности, есть только отдельные категории мужчин призывного возраста, которые могут пересечь границу. А недавно дополнительные нюансы прописала и пограничная служба Польши, сменив процедуру въезда внутрь страны. В частности, это касается украинцев, которые за время полномасштабной войны с россией успели получить документ PESEL UKR.

Об этом напомнили на сайте Госпогранслужбы Украины. Так, лица, временно выезжавшие из Польши в Украину, а теперь возвращающиеся должны каждый раз предъявлять специальный е-документ diia.pl. Это позволит им снова пользоваться приобретенным ранее правом на временную защиту, находясь на территории другого государства.

Также демонстрация diia.pl представителям Пограничной стражи Польши, осуществляющим паспортный контроль, убережет от потери статуса PESEL UKR. Это касается тех, кто едет из Украины работать за границей или имеет другую цель поездки.

Следует отметить, что правила распространяются на украинцев, которые выезжали из Польши менее чем на 30 дней.

Если своевременно не сообщить пограничникам о своем статусе благодаря электронному документу, украинца могут не включить в специальные реестры, на основе которых выдается PESEL UKR. Это чревато потерей многочисленных социальных прав, поэтому следует быть максимально внимательными.

"Телеграф" также рассказывал, удастся ли выехать за границу, имея на руках только паспорт в смартфоне — благодаря приложению "Действие".

Дополнительно мы объясняли, как могут покинуть страну лица, снятые с военного учета.