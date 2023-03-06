Что делать с 8 Марта: известный украинский социолог дал совет

По мнению социолога, 8 марта не является каким-то таким "совковым" праздником

В Украине продолжаются споры насчет празднования 8 Марта. По поводу этого в нашей стране даже запускали всеукраинский опрос. При этом для значительной части наших граждан этот праздник по-прежнему остается одним из самых любимых.

Президент Киевского международного института социологии, доктор философских наук Владимир Паниотто в интервью "Телеграфу" высказал свое мнение по поводу того, что делать с 8 Марта.

Он убежден, что пока есть люди, для которых 8 Марта — любимый праздник, то его нужно праздновать.

"Пусть у людей будет этот праздник. Он не является каким-то таким "совковым". Это международный праздник. Да, его праздновали в Советском Союзе, и что с того?! На это могу сказать, что Рождество или Пасху будет праздновать страна-агрессор. И что дальше? Мы по этому поводу должны отказываться и от этих праздников?", — говорит Паниотто.

По мнению социолога, этот праздник нужно отмечать, пока у людей не пропадет к нему интерес, а такое уже происходило в Украине, например с 1 Мая.

"На мой взгляд, 8 Марта нужно отмечать, пока празднующих его людей не станет меньше 10%. Например, тех украинцев, для которых любимым остается День труда (1 мая), сейчас 5%. Еще год назад было 12%. Вот День труда уже нет смысла праздновать или делать его государственным праздником. Кто хочет, конечно, может его праздновать, ведь это тоже международный день", — сказал Паниотто.

Больше о том, как за последнее десятилетие изменилось отношение украинцев к 8 Марта и стоит ли его вообще оставлять/не оставлять госпраздником вы можете прочитать в полной версии интервью Владимира Паниотто для "Телеграфа": "Какие праздники украинцы любят больше всего (и это не 8 марта): социолог рассказал о новых трендах".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят изменить даты трех больших праздников.

Также мы сообщали о том, что будет ли выходным 8 марта 2023. Как празднуем во время военного положения.