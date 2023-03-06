Що робити з 8 березня: відомий український соціолог порадив

На думку соціолога, 8 березня не є якимось таким "совковим" святом

В Україні точаться суперечки щодо святкування 8 березня. З цього приводу в нашій країні навіть запускали всеукраїнське опитування. При цьому для значної частини наших громадян це свято, як і раніше, залишається одним із найулюбленіших.

Президент Київського міжнародного інституту соціології доктор філософських наук Володимир Паніотто в інтерв’ю "Телеграфу" висловив свою думку з приводу того, що робити з 8 березня.

Він переконаний, що доки є люди, для яких 8 березня улюблене свято, його потрібно святкувати.

"Нехай у людей буде це свято. Воно не є якимось таким "совковим". Це міжнародне свято. Те, що його святкували у Радянському Союзі, то й що?! Можу сказати, що Різдво чи Великдень буде святкувати країна-агресор. І що далі? Ми з цього приводу маємо відмовлятися від цих свят?!", — Каже Паніотто.

На думку соціолога, це свято треба відзначати, доки у людей не пропаде до нього інтерес, а таке вже відбувалося в Україні, наприклад, з 1 травня.

"На мій погляд, 8 березня треба відзначати, поки людей, які його святкують, не стане менше 10%. Для прикладу, тих українців, для яких улюбленим залишається День праці (1 травня), зараз є 5%. Ще рік тому було 12%. От День праці вже немає сенсу святкувати чи робити його державним святом. Хто хоче, звичайно, мають його святкувати, адже це теж міжнародний день", — сказав Паніотто.

Більше про те, як за останнє десятиліття змінилося ставлення українців до 8 березня і чи варто його взагалі залишати/не залишати держсвятом, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Володимира Паніотто для "Телеграфа" під назвою "Які свята українці люблять найбільше (і це не 8 березня): соціолог розповів про нові тренди".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть змінити дати трьох великих свят.

Також ми повідомляли про те, що буде вихідним 8 березня 2023 року. Як святкуємо під час військового стану.