12-летний украинец запустил перспективный бизнес в своей квартире: покупатели восхищены (фото)
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Бизнес у парня перспективный и покупатели уже имеются
Украинское подрастающее поколение продолжает демонстрировать не только ответственность во время войны, но и блещит предприимчивостью. Школьник из Киева нашел себе занятие и стал перспективным бизнесменом.
"Телеграф" рассказывает о предприимчивом не по годам подростке.
12-летний киевлянин превратил свою квартиру в настоящий "огород", где выращивает различные растения, такие как лук, руккола, чеснок и т.д. Свой бизнес креативный ребёнок сопровождает Telegram-каналом, в котором рассказывает о своих новых достижениях и будущих товарах.
Все производство своей продукции парень совершает самостоятельно. Для этого он закупает рассаду, сажает её, выращивает, а затем готовый продукт уже продает.
К своим подписчикам бизнесмен прислушивается, а о новых поступлениях сразу информирует в своем канале.
Глядя на такой бизнес, покупатели, естественно, не заставили себя ждать. Люди совершают фьючерсные сделки и ждут, когда их покупка прорастет.
Многие украинцы восхитились подростком, его креативностью, находчивостью и желают ему успехов в процветании.
Стоит отметить, что бизнес для себя подросток выбрал действительно перспективный. Ведь только за год, например, лук подорожал в целых четыре раза. При этом, данный рост ценников не является пределом, ведь по прогнозам экспертов уже в ближайшее время лук может подорожать еще сильнее.
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