12-річний українець запустив перспективний бізнес у своїй квартирі: покупці в захваті (фото)

Бізнес у хлопця перспективний і покупці вже є

Українське підростаюче покоління продовжує демонструвати не лише відповідальність під час війни, а й блищить підприємливістю. Школяр із Києва знайшов собі заняття і став перспективним бізнесменом.

"Телеграф" розповідає про заповзятливого не за роками підлітка.

12-річний киянин перетворив свою квартиру на справжній "город", де вирощує різні рослини, такі як цибуля, рукола, часник і т.д. Свій бізнес креативна дитина супроводжує Telegram- каналом, в якому розповідає про свої нові досягнення і майбутні товари.

Все виробництво своєї продукції хлопець здійснює самостійно. Для цього він закуповує розсаду, садить її, вирощує, а вже готовий продукт продає.

До своїх підписників бізнесмен прислухається, а про нові надходження одразу інформує у своєму каналі.

Дивлячись на такий бізнес, покупці, природно, не змусили на себе чекати. Люди здійснюють ф’ючерсні угоди і чекають, коли їхня покупка проросте.

Багато українців захопилися підлітком, його креативністю, винахідливістю та бажають йому успіхів у процвітанні.

Варто зазначити, що бізнес для себе підліток вибрав справді перспективний. Адже лише за рік, наприклад, цибуля подорожчала у цілих чотири рази. При цьому, це зростання цінників не є межею, адже за прогнозами експертів найближчим часом цибуля може подорожчати ще сильніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Чернігівській області під обстрілами виробляють вантажні електробайки.

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