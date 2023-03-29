Финансовая компенсация за ранение или инвалидность: куда обращаться военным

Чтобы получить денежную выплату, раненым в бою военнослужащим следует пройти несколько инстанций

Каждый день украинские бойцы защищают страну ценой своего здоровья, иногда даже жизни. Государством предусмотрены выплаты за ранения и инвалидность, полученные при выполнении боевых задач. Какие правила нужно знать для получения финансовой помощи и куда обращаться – комментарий юристки Анастасии Володенковой.

Юристка ОО "Принцип в своем блоге на сайте "Украинская правда" назвала 10 "важных вещей о деньгах", которые должны знать раненые бойцы:

1. Во время лечения за ранеными сохраняется выплата денежного обеспечение и дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 грн.

2. Но когда раненые пребывают в отпуске по состоянию здоровья (т.е. на реабилитации), то денежное вознаграждение в 100 000 грн предусмотрено только для тех, кто получил тяжелое ранение.

Эта степень ранения должна быть закреплена заключением военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (ВВК). При этом для всех раненых сохраняется денежное обеспечение. Юрист отмечает: во время лечения после ранения (без привязки к тяжелому), но обязательно связанного с защитой Родины, бойцы будут получать и денежное обеспечение, и 100 000 грн. А во время реабилитации 100 000 грн получают только те, у кого ранение признано тяжелым.

3. Выплата начисляется ежемесячно на основании справки из медицинского учреждения, где находится раненый.

4. Если лечение длится более 4 месяцев, то необходимо уведомить командира и военную часть, что лечение продолжается. Это следует сделать для продолжения начисления финансового обеспечения.

5. Одно условие для выплат дополнительного вознаграждения – это непрерывное стационарное лечение в учреждениях здравоохранения.

6. После внезапного прекращения выплат бойцы смогут после прохождения ВВК написать рапорт на командование воинской части с требованием выплатить вознаграждение за весь период лечения.

7. В случае саботажа воинской части о выплатах, следует обратиться в штаб оперативного командования, которому подчиняется часть, а также Минобороны или Департамент финансов МОУ.

8. Еще один вид выплат – это материальная помощь от воинской части, которая выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения, обычно в конце года. Для ее получения необходимо подать рапорт непосредственному командиру.

9. Если вы получили ранение в прошлом году, то в этом году размер материальной помощи может быть меньше размера вашего месячного денежного обеспечения, согласно позиции Департамента кадровой политики. Она может быть вообще не предусмотрена, поскольку не является обязательной для выплаты ежегодно. В Минобороны разъясняют, что она выплачивается на основании рапорта военнослужащего. Поэтому рекомендуем подавать рапорт сразу после выписки из больницы и прибытия в воинскую часть.

10. Разовая денежная помощь (РДП) выплачивается только в случае установления инвалидности или процента потери трудоспособности по решению медико-социальной экспертной комиссии. Ее размеры зависят от группы инвалидности и прожиточного минимума. В этом году это следующие суммы:

1 группа инвалидности – 1073600 грн;

2 группа инвалидности – 805 200 грн;

3 группа инвалидности – 671000 грн.

Если бойцу установили малую долю потери трудоспособности, то максимальная выплата в этом году ожидается 187 880 грн.

Чтобы получить помощь, военнослужащему нужно подать заявление и соответствующий пакет документов на получение РДП через уполномоченное лицо в воинской части или самостоятельно – в Комиссию по вопросам начисления и выплаты разовой денежной помощи соответствующего силового ведомства (включающего его в/ч).

В случае увольнения военнослужащего с работы можно подать заявление через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Для подачи пакета документов военному необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ или начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о подъемных выплатах для военных. Есть три категории военнослужащих, которые могут рассчитывать на финансовую помощь.