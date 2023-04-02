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Послевкусие "Оскара": как изменилась жизнь героев фильма "Дом из заноз", и кто из них получил новую семью

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Документальный фильм, номинированный на Оскар, был создан интернациональной командой. Новость обновлена 02 апреля 2023, 17:06
Документальный фильм, номинированный на Оскар, был создан интернациональной командой.

В украинском прокате продолжается показ документального фильма "Дом из заноз", номинированного на "Оскар".

До конца первой недели апреля в украинском прокате еще можно увидеть документальный фильм " Дом из заноз" – номинанта на "Оскар". После 95-й церемонии вручения наград герои и творческая команда вернулись к привычной жизни. Насколько она для них изменилась, узнавал "Телеграф".

"Очень незначительный процент детей возвращается к биологическим родителям"

В топ украинских новостей документальный фильм "Дом из заноз" попал именно благодаря номинации на "Оскар". Но о нем на тот момент уже много знали в мире. Лента авторства датского режиссера и сценариста Симона Леренга Вильмонта еще в 2022-м получила положительные рецензии в американской и европейской прессе, имела успех на зарубежных фестивалях. В частности, фильм получил награду за лучшую режиссерскую работу в категории Мировое документальное кино на фестивале независимого кино Сандес (США).

Симон Леренг Вильмонт снимает уже вторую ленту в Украине (на фото с работницами Лисичанского центра Маргаритой Бурлуцкой и Ольгой Троновой).

В основе фильма – будни Лисичанского центра социально-психологической помощи – одного из многих украинских заведений, в которых временно оказываются дети, чьи родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками, применяют насилие к своим сыновьям и дочерям и мало заботятся об уходе за ними и воспитании. За отведенный законом срок – 9 месяцев – родная мама и папа должны измениться: решить вопросы с жильем и работой, избавиться от вредных привычек, только в этом случае им снова смогут отдать детей.

" Легкую работу не назовешь, потому заведение рассчитано на временное пребывание детей, — рассказала "Телеграфу" Ольга Тронова, которая пришла работать в центр в Лисичанске еще когда он только готовился к открытию — 1 апреля 1998 года. — Коллектив все время меняется, характеры у детей разные, и нужно ко всем искать подход. Да, у нас есть определенный перечень обязанностей, планы работы, инструкции, но только по ним жить невозможно, потому что каждый случай индивидуален. К сожалению, очень незначительный процент детей (думаю 1-2 не более) возвращается впоследствии к биологическим родителям, те просто не хотят становиться на путь исправления.

В фильм попали кадры, снятые без подготовки и репетиций – так, как все происходит в центре.

"Эти дети социально запущены, никто в семье ими не занимается. Все истории пропускаешь через себя, потому что иначе не получается, — отмечает Маргарита Бурлуцкая, которая пришла волонтером в центр также в 1998 году, а впоследствии начала в нем работать на постоянной основе .- И мы делаем все, чтобы устраивать таких детей в семейные формы воспитания. У нас в Лисичанске, в частности, было девять детских домов семейного типа, в них как раз и принимают детей из таких центров как наш. Есть еще варианты — приемная семья, опека, попечительство, усыновление. Крайний случай – интернатные учреждения, но детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки туда направляют в основном по показателям здоровья".

Соответственно, на время пребывания детей в центре его работники становятся для них теми взрослыми, на которых можно положиться в самые сложные моменты. Такими, например, стали испытания в 2014 году, когда на востоке начались боевые действия.

Фильм "Дом из заноз" можно посмотреть в столичных кинотеатрах в течение недели.

"В день знакомства со съемочной группой – 5 апреля 2019-го года, а тогда кроме Симона к нам пришел и Азад (Азад Сафаров – второй режиссер и линейный продюсер) с Еленой (Елена Розвадовская – волонтер, правозащитница), я рассказывала им, как мы пережили 2014. Тогда Лисичанск на время оказался под оккупацией, — продолжает Маргарита. — Мы дважды — летом и зимой (тогда город уже был освобожден, но снова возникла угроза обострением ситуации) — вместе с Ольгой вывозили детей в аналогичный центр в Харькове. Самое страшное было первый раз, когда автобус должен был пересекать блокпосты сепаратистов, переживали, а не развернут ли нас, не будут ли придираться. И я тогда же сказала Азаду, что одно дело слышать об обстрелах Славянска и сочувствовать его жителям, но совсем другая, когда боевые действия начинаются в твоем городе. На следующий день он согласился, что я права. Дело в том, что от нас съемочная группа поехала в город Золотое и попала под вражеский огонь. Живые и невредимые они остались чудом. Азад был уверен, что из-за этого ЧП Симон откажется от замысла снимать фильм именно в Лисичанске, но тот решил продолжить работу".

Два месяца в течение двух лет Симон вместе с Азадом приезжали в прифронтовый город и оставались здесь на несколько дней. У авторов не было сценария, они просто снимали все происходящее с воспитанниками, отсняв в общей сложности 250 часов.

"Круче номинации на "Оскар", что Колю усыновили"

В конечном варианте фильма "Дом из заноз" сквозной линией проходят истории троих детей – девочек Евы и Саши, а также мальчика Коли. Хотя шанс стать героем был у всех ребятам.

"В начале дети сторонились нас, но когда мы понемногу начали снимать кого-то из них, другие тоже подходили и обижались, что они не в кадре, – вспоминает Азад. – Елена, которая консультировала на съемках, объяснила: надо сказать правду, что фильм будет 90-минутный и все в него не попадут, и мы говорили, даже если будет всего несколько героев, будем пытаться рассказать на их примере обо всех детях, которые оказываются в такой же ситуации. Для меня было удивительно, что они не обиделись, хотя и ревновали. Когда мы возвращались после перерыва, новые воспитанники, появлявшиеся за время нашего отсутствия, уже знали, кто мы такие, и можно сказать, что со временем дети стали нашими продюсерами. Я понял, их можно приобщать к процессу. Мог сказать вовремя перерыва: "Слушайте, мы здесь еще не сняли в коридорах. Коля, можешь помочь, какой ты видишь здесь интересный ракурс?"

Воспитанники центра не доверяли взрослым, в частности, родителям, потому что часто обманывали.

Азад добавляет, что кроме съемок много времени уделялось налаживанию и поддержанию контакта с детьми. Вне камеры он и Симон общались с детьми, пили вместе чай, играли в футбол, постепенно заслуживая их доверие. А также пытались понять "контекст их жизни" расспрашивали психологов, социальных работников, вместе с которыми даже посещали семьи, дети из которых оказались в центре. Во время одного такого визита на съемочную группу набросился с топором один из родителей. Именно такие сильные впечатления и собранная информация помогли показать ситуацию с детьми, которые остаются без семьи.

"Мы не знали совсем, какие именно кадры попадут в фильм. Могу сказать, что его просмотр стал ледяным душем для нас, – призналась Ольга . – Сейчас только в голову приходит, что это первая лента о таких заведениях, как наше, который показывает все, как есть. Обратную сторону, если можно так сказать, а не только что-то положительное, какой-то праздник, улыбающихся детей, что обычно попадает в сюжеты после визита журналистов".

Готовый фильм стал для работниц центра ледяным душем, потому что показал со стороны их повседневную работу.

"На премьере, проходившей в прошлом году в Северодонецке, сели с Олей и как взялись за руки, так и продержались весь фильм. Очень переживали, — добавляет подробностей Маргарита. — Надо понимать, что все проблемы, показанные в фильме, существуют не только в нашем центре, они во всех таких заведениях. К примеру, курение (в фильме есть кадры, где дети курят, прячась от взрослых – авт.). Мы с этим боремся, объясняем, как это вредно, но некоторые дети начинают курить еще в утробе матери, и отучить их очень сложно".

Еще во время работы над фильмом Азад и Ольга создали благотворительный фонд "Голоса детей", делавший акцент на психологической поддержке детей, пострадавших от боевых действий на востоке. А с началом полномасштабного вторжения присоединились к эвакуации, в частности, помогала вывозить в безопасное место воспитанников Лисичанского центра.

"Сначала дети были во Львове, а потом их вывезли за границу, некоторые вернулись впоследствии в Украину, – уточнил Азад . – Они следят за новостями о фильме, даже иногда знают их лучше меня, мы с ними на связи. А крутее всего за номинацию на Оскар то, что Колю – одного из главных героев – усыновили, произошло это именно благодаря фильму. На его показе побывал местный житель, его зовут Олег, ему 50 лет. Позже он пришел в наш офис "Голоса детей", произнес спич о том, что лента помогла ему найти второго сына, и расплакался. Несколько месяцев продолжалась бюрократическая процедура, но Коля уже в семье, его усыновили".

Благодаря фильму один из его героев – парень Коля нашел семью.

В фонде сообщили, что еще одну героиню – Еву взял после смерти бабушки под опеку дядя, она живет теперь на западе Украины, а Саша остается в Европе.

"Мы сделали максимум, чтобы через фильм привлечь внимание к Украине"

Пока нет возможности вернуться в родной Лисичанск работницы центра и героини фильма Маргарита и Ольга. Они выбрались из города год назад из-за его оккупации.

"Некоторое время после эвакуации детей во Львов, а их на 24 февраля было в центре 18 в возрасте от 3 до 17 лет, мы вместе с еще двумя коллегами остались работать там, в приюте, – говорит Ольга. – Тогда туда везли детей , лишенных родительской опеки, со всей УкраиныСумской, Киевской, Херсонской областей. Дежурили круглосуточно.

- Я уезжала из Лисичанска в тот же день, но отдельно, потому что была в отпуске, — добавляет Маргарита. – Город до сих пор оккупирован, здание центра уцелело, но разграблено. С 1 января 2023 года с нами прекращены трудовые отношения, вернуться к работе сможем только когда территорию освободят. И, конечно, мы этого ждем. А пока мы с Олей внутренне перемещенные лица, она — в Кривом Роге, а я в Тернопольской области, в Кременце.

Елена Розвадовская (крайняя слева) и Азад Сафаров (крайнее справа) создали для Ольги и Маргариты в Лос-Анджелесе незабываемую атмосферу.

О поездке в Лос-Анджелес Маргарита и Ольга вспоминают как об удивительном событии, хотя и наполненном переживаниями. До последнего воспитательницы верили, что работа интернациональной команды о судьбах украинских детей получит заветную золотую статуэтку.

"Когда объявили победителя в номинации "Лучший документальный фильм" Симон прибежал к нам с Олей через весь зал и очень извинялся, что фильм не выиграл, – вспоминает Маргарита. – Мы его успокаивали, потому что на самом деле то, что фильм в номинантах пятерке лучших документальных фильмов – это уже победа, и для нас эта лента значит очень много, потому что дала таких друзей как Симон, Азад, Елена.

Героини фильма Ольга и Маргарита всем журналистам рассказывали о происходящем в Украине.

"На фоне того, что происходит в Украине, потому что по всем нам прошлась война, мы сейчас живем в чужих городах, поездка на Оскар стала подарком судьбы, – добавляет Ольга. – И возможностью еще раз сказать миру: "Услышьте нас! Услышьте голоса наших детей!"

До последнего команда фильма надеялась на победу "Дома из заноз".

"Мы сделали максимум со своей стороны, чтобы из-за фильма привлечь внимание к Украине, проблем, которые возникают в стране из-за войны, – отметил Азад. – В частности, успели попасть в Вену на съезд ОБСЕ и презентовать там годовой отчет фонда о преступлениях рф против украинских детей, давали множество интервью уже в Америке, и мы продолжим использовать фильм как адвокационный инструмент: на внешнюю аудиторию для удержания фокуса на вооруженной агрессии россии, на внутреннюю как борьбу за то, чтобы приюты, интернаты были закрыты и все дети воспитывались в семьях, если не с биологическими, то хотя бы приемными родителями".

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#Фестиваль #Лисичанск #Оскар #Приют #Документальный фильм #Режисер