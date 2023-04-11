Помощь военному в случае телесного повреждения: сколько платят и куда обращаться

Размер денежной помощи зависит от разных обстоятельств

Военнослужащие в Украине имеют право на финансовую помощь от государства, если получили ранения или травмы в ходе боевых действий. Правительство определило суммы выплат искалеченным военным.

Как сообщает сайт Armyinform, указанная денежная помощь зависит от группы инвалидности и времени, когда военным была получена травма.

Если инвалидность бойца наступила вследствие контузии, травмы, увечья или заболевания, которое он приобрел во время выполнения военных заданий (или инвалидность установлена после увольнения с военной службы по указанным причинам, но не позднее, чем через три месяца после увольнения), финансовую помощь выплачивают в размере:

Для I группы инвалидности — 1 073 600 грн;

Для ІІ группы инвалидности — 805 200 грн;

Для ІІІ группы инвалидности — 671 000 грн.

Если военный приобрел инвалидность в период, когда проходил службу или вследствие заболевания в период прохождения военной службы (или инвалидность установлена после увольнения с военной службы по вышеуказанным причинам, но не позднее, чем через три месяца после увольнения) денежную помощь выплачивают в размерах:

Для I группы инвалидности — 322 080 грн;

Для ІІ группы инвалидности — 241 560 грн;

Для ІІІ группы инвалидности — 187 880 грн;

Военный юрист Игорь Серков объяснил, куда обращаться и какие документы нужны для получения единовременной помощи военному.

В случае, если военнослужащий получил ранение во время прохождения военной службы, необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины или к начальнику ВВК региона в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины с таким перечнем документов :

направление от воинской части или заявление (уволенным в запас) на проведение военно-больничной комиссии;

паспорт гражданина Украины и его заверенная копия;

все имеющиеся медицинские документы, характеризующие состояние здоровья военнослужащего до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;

документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка ВВК, оригиналы и их заверенные копии;

справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и/или заверенная копия Акта о несчастном случае;

справка о непосредственном участии в боевых действиях;

удостоверение участника боевых действий и его заверенная копия;

если принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

Следует уточнить, что рядовому или сержанту состава необходимо предъявить военный билет и их заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.

Для офицеров ― удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию, выписку из послужного списка;

Юрист добавляет, что для прохождения ВВК следует взять в воинской части служебную и медицинскую характеристику, подписанную командиром и руководителем медслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о почти 10 причинах, по которым военный не получит выплату в случае увечья или ранения в ходе боевых действий.