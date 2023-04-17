Мобилизация по-новому: что украинцы думают об усилении призыва и "откосе" от армии
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Только один из семи украинцев готов помогать родственникам избежать мобилизации
Почти половина украинцев считают, что усиление мобилизации в стране, которое произойдет в результате расширения прав военкоматов по выписке повесток независимо от места регистрации, не требуется. И почти столько же граждан не будут помогать родным и близким "откосить" от мобилизации.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
Ответы на вопросы анкеты, нужно ли усилить мобилизацию в Украине и призвать больше мужчин, распределились следующим образом:
- нужно и много — 17,0%
- нужно, но немного — 47,3%
- не нужно — 35,8%.
По сравнению с мартом, в апреле 2023-го несущественно изменилось распределение ответов на вопрос нужно ли ослаблять или усиливать санкции против уклоняющихся от мобилизации мужчин? Голоса опрошенных респондентов распределились таким образом (в скобках — данные за март 2023 г.):
- однозначно усиливать — 19,1% (16,3%);
- скорее усиливать — 18,3% (17,1%);
- оставить без изменений — 31,9% (31,8);
- скорее ослаблять — 8,1% (13,3);
- однозначно ослаблять — 10,2% (7,2);
- затруднились с ответом — 12,5% (14,4).
На вопрос анкеты о помощи избежать мобилизации близкого родственника или знакомого:
- готовы помочь всем, чем смогут — 13,6% опрошенных;
- помогут, но не очень — 13,1%;
- не помогут — 43,9%;
- будут способствовать мобилизации — 1,0%;
- затруднились с ответом — 28,5%.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
Напомним, адвокат Виктория Кравченко смоделировала ситуацию, когда мужчина приехал на день из Харькова во Львов, где представители ТЦК выписали ему повестку, и указала на главную проблему.