Мобілізація по-новому: що українці думають про посилення призову і "відкос" від армії
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Лише один із семи українців готовий допомагати родичам уникнути мобілізації
Майже половина українців вважають, що посилення мобілізації в країні, котре станеться внаслідок розширення прав військкоматів з виписування повісток незалежно від місця реєстрації, не потрібне. І майже стільки ж громадян не будуть допомагати рідним і близьким "відкосити" від мобілізації.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.
Відповіді на запитання анкети, чи потрібно посилити мобілізацію в Україні і призвати більше чоловіків, розподілилися таким чином:
- потрібно і багато — 17,0%
- потрібно, але небагато — 47,3%
- непотрібно — 35,8%.
Порівняно з березнем, у квітні 2023-го несуттєво змінився розподіл відповідей на запитання чи потрібно послабляти чи посилювати санкції проти чоловіків, які ухиляються від мобілізації? Голоси опитаних респондентів розподілися таким чином (в дужках — дані за березень 2023):
- однозначно посилювати — 19,1% (16,3%);
- радше посилювати — 18,3% (17,1%);
- залишити без змін — 31,9% (31,8);
- радше послабляти — 8,1% (13,3);
- однозначно послабляти — 10,2% (7,2);
- не могли відповісти — 12,5% (14,4).
На запитання анкети про допомогу в уникнення мобілізації близького родича або знайомого,
- готові допомогти всім, чим зможуть — 13,6% опитаних;
- допоможуть, але не дуже — 13,1%;
- не допоможуть — 43,9%;
- сприятимуть мобілізації — 1,0%;
- вагалися з відповіддю — 28,5%.
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 15 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.
Нагадаємо, адвокат Вікторія Кравченко змоделювала ситуацію, коли чоловік приїхав на день із Харкова до Львова, де представники ТЦК виписали йому повістку, і вказала на головну проблему.