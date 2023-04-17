Мобілізація по-новому: що українці думають про посилення призову і "відкос" від армії

Лише один із семи українців готовий допомагати родичам уникнути мобілізації

Майже половина українців вважають, що посилення мобілізації в країні, котре станеться внаслідок розширення прав військкоматів з виписування повісток незалежно від місця реєстрації, не потрібне. І майже стільки ж громадян не будуть допомагати рідним і близьким "відкосити" від мобілізації.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Відповіді на запитання анкети, чи потрібно посилити мобілізацію в Україні і призвати більше чоловіків, розподілилися таким чином:

потрібно і багато — 17,0%

потрібно, але небагато — 47,3%

непотрібно — 35,8%.

Порівняно з березнем, у квітні 2023-го несуттєво змінився розподіл відповідей на запитання чи потрібно послабляти чи посилювати санкції проти чоловіків, які ухиляються від мобілізації? Голоси опитаних респондентів розподілися таким чином (в дужках — дані за березень 2023):

однозначно посилювати — 19,1% (16,3%);

радше посилювати — 18,3% (17,1%);

залишити без змін — 31,9% (31,8);

радше послабляти — 8,1% (13,3);

однозначно послабляти — 10,2% (7,2);

не могли відповісти — 12,5% (14,4).

На запитання анкети про допомогу в уникнення мобілізації близького родича або знайомого,

готові допомогти всім, чим зможуть — 13,6% опитаних;

допоможуть, але не дуже — 13,1%;

не допоможуть — 43,9%;

сприятимуть мобілізації — 1,0%;

вагалися з відповіддю — 28,5%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 15 квітня. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, адвокат Вікторія Кравченко змоделювала ситуацію, коли чоловік приїхав на день із Харкова до Львова, де представники ТЦК виписали йому повістку, і вказала на головну проблему.