Технологии победы в войне. Уникальный украинский технокластер BRAVE1 поможет победить россию – что известно

Проект будет финансировать стартапы украинских разработчиков, чиновники обещают минимум бюрократии

Чтобы получить технические преимущества над врагом в войне, Министерство цифровой трансформации вместе с Минобороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, СНБО, Министерством по стратегическим отраслям промышленности и Минэкономики учредили единую координационную платформу. Она касается отрасли украинской defense tech и называется BRAVE1.

В среду, 26 апреля, в Киеве представители государственных институций подписали меморандум о взаимодействии и поддержке в рамках проекта, целью которого является поставка на вооружение и передача для фронта передовых украинских технологических решений для преимущества над россиянами и победы, комплексная поддержка украинских разработчиков в области инновационных оборонных технологий и развитие сферы для превращения Украины в мирового лидера defense tech, сообщает журналист "Телеграфа".

"Мы запускаем BRAVE1, чтобы как можно больше украинских технологических разработок поступало на фронт, чтобы приблизить победу, чтобы сохранить жизнь наших людей. Это только старт, но мы работаем дальше на эффективность нашей страны", — заявила руководительница проекта Наталия Кушнерская.

По ее словам, война активизировала сотни украинских компаний в области defense tech, разрабатывающих современные решения для ведения "умной войны", однако на сегодняшний день для победы над рф нужны тысячи решений. Украина поразила мир изобретательностью, скорыми нетривиальными решениями и эффективным применением прорывных технологий. Эти проекты усиливают оборонную способность страны, сохраняют жизнь защитников и гражданских, а также эффективно используют ресурсы благодаря технологическим инновациям: дроны, роботизированные системы, центры ситуационной осведомленности, искусственный интеллект, кибербезопасность, системы связи, спутниковые данные и многое другое. Инновационные разработки для армии быстро испытываются и проверяются в условиях боевых действий, совершенствуясь в соответствии с задачами и целями сил безопасности и обороны.

Именно для ускорения внедрения таких разработок создается BRAVE1 как единственное окно сотрудничества defense tech компаний, государства и военных, а также инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто помогает приближать победу через технологии.

Во время события вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал портал BRAVE1, благодаря которому можно предоставить собственный проект и получить доступ к военной экспертизе, грантам и другим возможностям, которые предоставляет кластер. Подать свою разработку можно по ссылке: https://brave1.gov.ua/.

Михаил Федоров

Как отметил вице-премьер, Украина воюет с россией в условиях самой масштабной в мире технологической войны, и поэтому роль цифровых технологий и продуктов чрезвычайно важна. Поэтому стране следует развиваться и двигаться в направлении диджитализации военного потенциала.

"Технологии сегодня очень важны. С точки зрения технологий, которые мы можем внедрять, они могут многое для нас изменить. За этот год после полномасштабного вторжения россии появилось столько новых продуктов, что мы четко поверили в идею, что Украина может стать, как минимум, страной №1 в Европе с точки зрения military tech, defense tech, с точки зрения технологий, защищающих жизнь людей. Создание BRAVE1 – один из важных шагов в этом направлении. Наша цель – построить систему с быстрым запуском defense tech проектов. Принимать смелые решения, создавать лучшие условия для развития компаний, разрабатывающих военные технологии. Ведь именно технологии и смелость могут сделать многое для нашей победы", — отметил Михаил Федоров, добавив, что среди сильных сторон нового проекта — минимизация бюрократических процедур для украинских стартапов.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что старт кластера BRAVE1 происходит в очень ответственный момент, "когда мы должны быстро усваивать уроки войны и отвечать на вызовы".

"Угроза от россии и ее потенциальных союзников долгосрочна. Это не только наше видение, но и признано в стратегических документах НАТО. Чтобы выстоять сейчас и сохранить страну в будущем, мы должны быть готовы ее защитить от врага, который превосходит нас количественно и имеет большее ресурсов. У нас нет другого выбора, кроме как создать самые лучшие, самые мощные Силы обороны на континенте", — подчеркнул глава Минобороны.

Он также добавил, что технологические преимущества — это не только требование времени или современного военного искусства по ведению сетевой центрической войны с высоким уровнем автоматизации, применения воздушных, наземных, надводных или подводных дронов. Технологии – это "жизнь наших людей и нашей страны".

"Минобороны как государственный заказчик ответственен за администрирование всех этапов процесса, — продолжил министр, — связанного с новым образцами ОВТ — от их оценки до принятия решения о вводе в эксплуатацию. BRAVE1 рассматривается как очень практичный инструмент. Нас интересуют в первую очередь "зрелые разработки", которые могут быть быстро доведены до применения. Мы рассчитываем, что BRAVE1 поможет доводить инициативы до соответствующего уровня зрелости. А дальше мы подхватим и проведем всеми лабиринтами, до международной кодификации и реестров НАТО".

Министр обороны объяснил, что при таком подходе BRAVE1 станет инкубатором, акселератором, который поможет подтянуть инициативы до уровня, что отечественное военное ведомство могло их оперативно "подхватывать сегодня и планировать на будущее: формировать политики, будущий образ ВСУ и всего сектора обороны, планировать под это ресурсы и инфраструктуру".

"Чтобы в нашу армию попадало лучшее оружие и оборудование", — резюмировал он.

Алексей Резников и Михаил Федоров представили BRAVE1

Напомним, между тем в россии продолжают загадочно падать неизвестные дроны. Недавно такая ситуация произошла в Подмосковье, где на участки местных жителей упали два беспилотных летательных аппарата. На одном из них была установлена камера.

Вместе с тем, как сообщалось, украинцы в сети уже обсуждают "подарки" для россии на 9 мая, а случаи атак беспилотников на города рф, они считают "тренировкой наших военных" к главному сюрпризу.