"Троянский верблюд": украинская разведка провела уникальную спецоперацию в Судане (видео)

Проводить операцию в Судане было тяжело, но наши разведчики справились

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) провело уникальную спасательную спецоперацию в охваченном военным переворотом Судане.

Подробности операции рассказали разведчики в интервью ТСН.

Разведчики рассказали, что после того, как африканское государство погрузилось в хаос со стрельбой, артиллерийскими дуэлями и применением авиации прямо в городах, в том числе и в Хартуме, многие иностранцы оказались в центре боевых действий без возможности уехать из страны. Среди них были и украинцы, которые оказались посреди воюющей страны на другом континенте.

"Большинство украинцев работали здесь в авиационной отрасли. Это обстоятельство значительно повышало риски: аэропорт сразу превратился в поле боя, где наши граждане остались заблокированными без еды и воды", — рассказали в ГУР.

Украина приняла решение действовать — это послужило началом операции "Троянский верблюд". Бойцы главного управления разведки получили задачу в Африке – вытащить украинцев из охваченной боями столицы Судана.

Отмечается, что ГУР уже имеет удачный опыт подобных спецопераций. Так, например, наши спецназовцы блестяще справились с эвакуацией украинцев из Афганистана, когда в 2021-м его захватили талибы. Однако, проводить операцию в Судане было гораздо труднее, ведь в стране нет защищенной авиабазы США, с которой можно было бы делать рейды для увольнения украинцев.

"Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек, сравнивая со спасательными операциями США, которые задействовали вертолеты, бронетехнику, спецназ. Французов, катарцев, саудитов. У саудитов даже ракетный крейсер стоял возле порта Судана. Мы действовали самостоятельно без бронетехники. тяжелого вооружения, потому что в регионе их у нас просто нет. Все наши силы задействованы на фронте", — говорят разведчики.

При таких минимальных возможностях провести подобную операцию почти нереально, но наша разведка задействовала местные связи, хорошо спланировала план освобождения и отхода и начала операцию, воспользовавшись объявленным перемирием между сторонами.

"Миссия осложнялась географическим расположением Хартума. Город в самом центре Судана. Нашим военным нужно было проходить по районам, регулярно переходящим от одной воюющей стороны к другой. Также операцию усложняло отсутствие связи с нашими гражданами. ГУР как никто понимал с кем имеет дело, но наши спецназовцы смогли эвакуировать из Судана более ста украинцев, а также граждан Грузии, Канады и Перу. Среди эвакуированных 12 детей. Разглашать детали операции пока запрещено, но по маршруту украинских разведчиков "троянский верблюд", уже воспользовалось много других стран для спасения своих граждан", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский пассажирский самолет, уничтоженный в Судане, показали из космоса.