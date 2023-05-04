Возвращение большого террора? В Воздушных силах объяснили, с чем связаны массированные обстрелы гражданских со стороны рф

Стоит ли искать конспирологию в террористических намерениях кремля

Террор гражданского населения Украины со стороны рф набирает новые обороты. После нескольких месяцев условного "затишья" для жителей центральных и западных областей, страна-агрессор возобновила массированные ракетные обстрелы и с особой жестокостью и цинизмом прицельно бьет по жилым домам, супермаркетам и пассажирским поездам. За последнюю неделю в результате всего двух кровавых терактов – в Умани и Херсоне – погибли 46 гражданских. Кроме того, от круглосуточных обстрелов и атак дронами-камикадзе продолжает страдать Сумская и Николаевская область, Запорожье, подконтрольные Украине районы Луганской и Донецкой областей.

Украинские и западные аналитики выдвигают множество версий того, с чем может быть связана такая эскалация, и какую цель преследуют оккупанты. "Телеграф" выяснял, к какому мнению склоняются сами украинские военные, и как долго может продолжаться это обострение, учитывая объемы запасов снарядов на российских складах.

Тысяча и один мотив для убийств

Россия могла изменить тактику ракетных обстрелов сразу по нескольким причинам, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В эфире телемарафона чиновник предположил, что террор исключительно гражданских объектов, вероятно, направлен на то, чтобы спровоцировать ВСУ на "фальстарт" контрнаступления без необходимой подготовки, а также используется оккупантами для провокации наших международных партнеров. Якобы, при таком количестве гражданских жертв в Европе должна сработать "гуманистическая составляющая сообщества", что повлечет за собой склонение Украины к мирным переговорам.

Кроме того, Подоляк не исключает, что таким образом россия "исследует" радиус действия и размещения украинской ПВО, чтобы мстить гражданским в случае успешно проведенных операций ВСУ на фронте.

Версию с местью украинцам за собственные поражения на поле боя поддерживает и руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Это больше связано с тем, что у врага нет определенных побед – нет убедительных продвижений на востоке Украины, нет вдоль линии фронта никаких успехов на южном направлении. Они не столько бьют в ответ, сколько получают задачу – максимально переключить внимание украинского населения. на беду, которая приходит непосредственно в каждый дом", — сказала Гуменюк в эфире телемарафона, добавив, что оккупанты всеми средствами пытаются ухудшить жизнь людей на правом берегу Днепра.

Кроме морально-психологического влияния на украинцев, усилением террора гражданских россия может преследовать и вполне прагматичные цели. Так, журналист Богдан Буткевич выразил мнение, что жестоко обстреливая украинские города, оккупанты пытаются заставить командование ВСУ перебросить средства ПВО с передовой, где они необходимы для проведения контрнаступления, в тыл для обеспечения защиты населения.

Если шантаж сработает, армия страны-террориста значительно облегчит себе жизнь на передовой и выиграет время для подготовки к наступательной операции наших воинов, а в случае провала своего плана кремль надеется спровоцировать панику и возмущение среди гражданских.

"В том смысле, чтобы люди боялись, чувствовали себя в опасности и давили на армию — "где ваше пепео, почему не збили?". Ну, и действительно заставить ВСУ оставлять все системы ПВО на местах. И тем самым — уменьшать прикрытие фронта. Чем поставить под сомнение возможность движения вперед. Повторюсь — в условиях огромного преимущества врага в воздухе", — предположил Буткевич, получив поддержку своей версии со стороны тысяч подписчиков.

Прозаичная реальность

По словам руководителя службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, говорить о внезапной вспышке терроризма со стороны россии некорректно, ведь ряд прифронтовых и приграничных с Беларусью регионов подвергаются массированным обстрелам ствольной артиллерией, крылатыми ракетами и дронами с первого дня полномасштабного вторжения, не почувствовав на себе так называемого "затишья" последних нескольких месяцев.

"В тылу мы оцениваем обостренность ситуации, считая количество атак в неделю или даже в месяц. В восьми северных, южных и восточных областях ориентируются на количество "прилетов" в час. После 9 марта массированные обстрелы центральной и западной части Украины действительно происходили реже. Это связано с тем, что устроить украинцам блэкаут россии не удалось, а весь стратегический запас высокоточных дальнобойных ракет был исчерпан", - говорит спикер Воздушных сил в комментарии "Телеграфу ".

При этом, по словам Юрия Игната, сейчас для обстрелов Украины в приграничных регионах рф дежурят 25 самолетов разных типов, наносящих удары по гражданской и критической инфраструктуре управляемыми авиабомбами и другим вооружением. В настоящее время в распоряжении Воздушных сил ВСУ нет достаточного количества систем ПВО, чтобы полностью "закрыть" небо над Украиной, поэтому установки регулярно меняют место дислокации, чтобы враг не имел возможности "пристреляться" и найти слепые зоны.

Несмотря на это, версия с намерениями россиян оттянуть часть украинских систем ПВО из передовой в тыл не получила поддержки со стороны военного.

"Пока линия фронта составляет 2500 км, защитить ее на 100% — задача не из легких. Кроме этого, россияне не оставляют намерений остановить работу наших атомных электростанций, ударяя по их подстанциям, а также уничтожить склады с западным вооружением. Но говорить о том, что мы можем оставить города без защиты или наоборот — забрать технику, необходимую на передовой для удержания позиций, это просто абсурд", — заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что для россии изготовление ракет — сложный и дорогостоящий процесс, который к тому же осложнился санкционными ограничениями, поэтому темпы восстановления запасов снарядов для массированных атак значительно снизились.

По данным ГУР, на вооружении оккупационных войск остался неприкосновенный запас ракет, которые придерживаются, чтобы в нужный момент использовать в качестве инструмента сдерживания или для угроз Украине и остальному цивилизованному миру. Снаряды, которыми обстреливают гражданское население прямо сейчас, были изготовлены в конце 2022 года и запускаются буквально "с колес".

Что же касается дронов-камикадзе, их государству-террористу продолжает поставлять один из немногих приспешников путинского режима – Иран. По словам военного, несколько недель назад в Москву из Тегерана прибыли два самолета, на которых могли доставить новую партию "шахедов". Также на вооружении рф есть БПЛА собственного производства, но меньшего радиуса действия, которые используются на передней линии фронта.

"Сейчас, во время самых массовых атак по гражданским, рф выпускает до 30 ракет, осенью этот показатель превышал 100 единиц. Объяснение этому очень простое — тогда была такая возможность, а сейчас ее нет. Как только она появляется, россия усиливает обстрелы. Не нужно искать конспирологию там, где ее нет", — говорит Юрий Игнат в комментарии "Телеграфу".