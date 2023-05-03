Война — день 434: оккупанты выдыхаются на востоке, а ВСУ завершают подготовку к контрнаступлению

Оперативно о главном 3 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 434 дня. Оккупанты продолжают давить на Бахмут и Марьинку, однако с каждым днем им все труднее поддерживать темпы наступления. В последнее время особое внимание россияне уделяют фортификации Крыма, впрочем, в Украине не исключают, что вернуть полуостров удастся вообще без боя. Тем временем ВСУ завершают подготовку к контрнаступлению, однако украинцев предупредили, что даже если оно закончится полным успехом, то война на этом не закончится.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Киеве посреди ночи слышали звуки работы ПВО.

00:00 Зеленский анонсировал новый мощный пакет санкций против россии, а также намерение ликвидировать пути, по которым россияне уклоняются от уже введенных ограничений.

С данными за 30 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 431: оккупанты обстреливают прифронтовые города, а ВСУ наносят удары по тылу

О том, что происходило 1 мая, читайте в материале: Война — день 432: ВСУ временят с началом контрнаступления, а оккупанты обстреливают мирные города

Узнать о главных событиях 2 мая можно в публикации: Война — день 433: оккупанты все еще давят на востоке, но несут большие потери и выдыхаются