Война — день 433: оккупанты все еще давят на востоке, но несут большие потери и выдыхаются

Оперативно о главном 2 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 433 дня. Оккупанты все еще пытаются давить на востоке страны и концентрируют усилия на Бахмуте, Марьинке и Авдеевке при этом обстрелы продолжаются на всей линии фронта. Несмотря на это, на Западе не видят, чтобы россия была готова к контрнаступлению ВСУ, в частности из-за роста внутренних разногласий и разобщенности. При этом в Минобороны Украины говорят, что подготовка к его началу "выходит на финишную прямую".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Это может касаться не только оружия и боеприпасов, но и ресурсов для подготовки боевых подразделений

00:00 Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал своему американскому коллеге Марку Милли, в чем сейчас нуждаются украинские защитники.

Узнать о главных событиях 29 апреля можно в публикации: Война — день 430: оккупанты бьют по мирным городам, а ВСУ форсируют Днепр

С данными за 30 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 431: оккупанты обстреливают прифронтовые города, а ВСУ наносят удары по тылу

О том, что происходило 1 мая, читайте в материале: Война — день 432: ВСУ временят с началом контрнаступления, а оккупанты обстреливают мирные города