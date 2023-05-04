Друзей не бросаем: стало известно о важном поступке президента Польши перед вторжением рф

Польша не хотела, чтобы в Киеве создалось впечатление, что за его спиной Варшава играет в какие-то игры

Перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину, 8 февраля 2022 года, в Берлине состоялся саммит "Веймарского треугольника", в ходе которого Олаф Шольц принимал у себя Анджея Дуду и Эммануэля Макрона. Тогда польская сторона опасалась, что Запад будет давить на Киев, чтобы он пошел на условия россии. Дуда в свою очередь пытался отстоять позицию нашей страны и убедить коллег, что Украина сможет оказать сопротивление врагу.

Польский президент был убежден, что эта война не будет такой, как себе ее представляли россияне. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

"У меня такое впечатление, что тогда Макрон и Шольц на Дуду посмотрели просто как на романтика, который не понимает, о чем говорит, не понимает реальность, даже ничего ему не ответили. Они действительно верили, что россия непобедима", – сказал один из участников той встречи.

Германия и Франция тогда попытались принять с Польшей совместную декларацию, чтобы Украина полностью выполнила "Минские соглашения". Однако Дуда отстаивал свою позицию о том, что "Минские соглашения" — это лишь игрушка для путина и выполнять он их не собирается.

Польша приняла решение ничего не подписывать без согласия украинской стороны. Фотографию проекта откорректированной, более нейтральной декларации отправили на Банковую и получили согласие.

"Поляки не хотели, чтобы в Киеве создалось впечатление, что за его спиной Варшава играет в какие-то игры. Короче говоря, мы своих друзей не бросаем", – добавил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2023 года Анджей Дуда заявил о множественных призывах прекратить помогать Украине. Польский лидер сделал жесткое заявление насчет этого.