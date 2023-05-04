Война — день 435: у оккупантов истерика из-за "контрнаступления ВСУ", но обстрелы городов не прекращаются

Оперативно о главном 4 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 435 дней. Наиболее активные боевые действия ведутся в районе Бахмута, а также на линии Купянск – Сватово – Кременная, при этом оккупанты заявляют о том, что ВСУ проводят контрнаступательные действия возле Авдеевки, Бахмута и в Запорожской области. Вместе с тем россия не прекращает своих террористических атак по объектам гражданской инфраструктуры, вследствие чего продолжают гибнуть мирные люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока Запорожской АЭС

О том, что происходило 1 мая, читайте в материале: Война — день 432: ВСУ временят с началом контрнаступления, а оккупанты обстреливают мирные города

Узнать о главных событиях 2 мая можно в публикации: Война — день 433: оккупанты все еще давят на востоке, но несут большие потери и выдыхаются

С данными за 3 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстрел Херсона россиянами