Враг наступает в Марьинке и на Купянском направлении: свежие карты боев в Украине

Оккупанты, пришедшие на замену "вагнеровцам" в Бахмуте, не хотят участвовать в таких изнурительных боях, как они

Идет 465-й день войны с российскими оккупантами, они активизировались на Купянском направлении, а украинские войска 2 июня продвинулись в ходе ограниченных контратак на западе Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно наступали около Новоселовского и Куземовки. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что оккупанты активизировали боевые действия на всей линии фронта Харьков-Луганск, в частности на Купянском направлении.

Ситуация в Луганской области

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Белогоровки и Спорного. В Минобороны рф заявили, что подразделения российской Центральной группировки войск отразили украинскую контратаку в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

Сергей Череватый сообщил, что российские войска, пришедшие на замену "вагнеровцам" в Бахмуте, не хотят участвовать в таких изнурительных боях, как они.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в течение всего сражения за Бахмут оккупанты смогли продвинуться только на 29 км. Это — 48 сантиметров территории на каждого из 60 тысяч военнослужащих, погибших или раненых у Бахмута с мая 2022 года.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки. В то же время, геолокационные кадры свидетельствуют, что на 1 июня российские силы наступали в северо-западной Марьинке.

Ситуация в районе Бахмута и Марьинки

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили восемь наземных атак вблизи Марьинки. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, заявил, что в Марьинку прибыл спецназ "Ахмат" и что российские войска захватили 70% города.

Российский источник утверждал, что украинские войска продвинулись на западе Донецкой области. Речь идет о Владимировке.

Ситуация в Донецкой области

Юг Украины

Российские источники утверждают, что 2 июня Украина нанесла удар ракетами Storm Shadow по порту в оккупированном Бердянске Запорожской области. На опубликованных геолокационных кадрах видны столбы дыма и взрывы после удара.

Ситуация в Запорожской области

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские войска 77 раз обстреляли прифронтовые территории на южном направлении. 365 снарядов и 5 авиационных бомб КАБ враги выпустили по Казачьему и Бериславу Херсонской области.

Ситуация в Херсонской и Николаевской областях

Украинские источники предупредили, что российские войска могут готовить провокацию на Армянском химкомбинате в оккупированном Крыму. В ОК "Юг" заявили, что оккупанты завозят на территорию крымского завода "Титан" неизвестные химикаты, рискуя спровоцировать взрыв, который приведет к выбросу ядовитых веществ в воздух.

Ранее "Телеграф" разбирался, что будет означать потеря Бахмута для Украины, и какие военные возможности это откроет для наших врагов.