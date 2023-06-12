ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области: фото и карта

Населенный пункт освободили еще в начале месяца, но сказали об этом только сейчас

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать нашу страну. 12 июня стало известно о том, что наши воины контролируют еще один населенный пункт в Запорожской области.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Запорожской отдельной бригады территориальной обороны

Как стало известно, деоккупировать село Новодаровка удалось нашим воинам еще 4 июня, но рассказали об этом только сейчас.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех", — говорится в сообщении.

Также защитники опубликовали фотографию с фронта, предположительно, сделанную уже в Новодаровке.

Напомним, что после активизации контрнаступательных действий Украина венула себе под контроль уже целый ряд населенных пунктов.

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