ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области: фото и карта
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Населенный пункт освободили еще в начале месяца, но сказали об этом только сейчас
Вооруженные силы Украины продолжают освобождать нашу страну. 12 июня стало известно о том, что наши воины контролируют еще один населенный пункт в Запорожской области.
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Запорожской отдельной бригады территориальной обороны
Как стало известно, деоккупировать село Новодаровка удалось нашим воинам еще 4 июня, но рассказали об этом только сейчас.
"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех", — говорится в сообщении.
Также защитники опубликовали фотографию с фронта, предположительно, сделанную уже в Новодаровке.
Напомним, что после активизации контрнаступательных действий Украина венула себе под контроль уже целый ряд населенных пунктов.
Ранее мы писали о том, что ВСУ погнали россиян на юге Украины. Захватчики бегут со своих позиций целыми ротами.
Также мы сообщали, что Данилов ответил россиянам насчет контрнаступления ВСУ. Он опроверг заявление российских пропагандистов о том, что якобы ВСУ уже пошли в атаку.