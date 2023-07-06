Расслабляться рано? Спутниковые снимки показали тревожную деталь на ЗАЭС (видео)

За последние полтора года подобного на спутниковых снимках не было обнаружено

На свежих спутниковых снимках обнаружены новые подозрительные объекты на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС, на которой российские оккупанты готовят теракт.

Об этом в четверг, 6 июля, пишет Радио Свобода.

Так, фотографии были сделаны сервисом Planet Labs днем ранее. К сожалению, разрешение снимка не позволяет понять, какие конкретно предметы появились на крыше энергоблока.

Издание исследовало спутниковые снимки четвертого энергоблока за последние полтора года и отмечает, что за весь этот период подобных объектов нет ни на одном спутниковом снимке.

Стоит добавить, что во вторник, 4 июля, ВСУ официально сообщили о возможной подготовке провокации на территории Запорожской атомной электростанции в ближайшее время.

"На внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы", — пишет Генштаб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что угроза теракта на ЗАЭС постепенно снижается.