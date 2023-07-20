Враг ночью ударил по Сумам: есть прилет в детском лагере (фото, видео)

К счастью, никто не пострадал

В ночь на 20 июля оккупанты обстреляли Сумскую область, под ударом оказался детский лагерь.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, очаги горения уже ликвидированы.

"Ночью, 20 июля, спасатели в очередной раз ликвидировали последствия вражеских обстрелов по областному центру, которые привели к разрушениям зданий с последующим горением на территории одного из детских лагерей", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что под завалами людей не обнаружено.

К ликвидации последствий удара по детскому лагерю привлекли 19 специалистов и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, что также Сумская область оказалась под ударом врага и в ночь на 19 июля. Тогда по региону выпустили четыре вражеских беспилотника, которые успешно были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что 17 июля оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Белополье (Сумская область) из-за чего два человека погибли и десять получили ранения.