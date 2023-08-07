Укр

Остров Змеиный. Неизвестная история освобождения

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Первым успешным шагом стало уничтожение крейсера "Москва", являвшегося зонтиком ПВО для россиян Новость обновлена 07 августа 2023, 13:45
Первым успешным шагом стало уничтожение крейсера "Москва", являвшегося зонтиком ПВО для россиян. Фото Коллаж "Телеграфа"

Операция длилась более двух месяцев

Операция по освобождению "Змеиного" запомнилась такими яркими эпизодами, как уничтожение крейсера "Москва" и парадом потопленных российских кораблей. Но на самом деле это было утомительное несколькомесячное сражение на суше, воде и на море, в ходе которой хорошо показали себя смекалка украинских военных и, собственно, украинские разработки: ракеты "Нептун" (потопили "Москву") и САУ "Богдана" (убедила россиян бежать с острова).

Разбираем в деталях, как происходила операция на основе данных от проекта "Мапи війни" "Військового курʼєра".

Почему Змеиный важен

Остров слишком мал, чтобы разместить там какие-то войска или вооружения, но его локация очень удачная и позволяет контролировать значительную часть северо-западной акватории Черного моря.

К моменту полномасштабного вторжения россии на Змеином было всего 80 военных и не было ПВО. Поэтому уже в первый день вторжения к острову подошли сначала патрульный корабль "Василий Быков", а затем к нему присоединился крейсер "Москва".

Действия россиян на Змеином
россияне сразу разместили на острове разведку и ПВО, что отправить десантников в Одессу и Николаев

После установления контроля над Змеиным, оккупанты начали превращать остров в логистическую базу для проведения десантной операции в Одесской и Николаевской областях. На территории острова разместились подразделения радиоэлектронной разведки и ПВО. Они предприняли несколько попыток высадки десанта в Николаевской области, однако все они были отбиты ВСУ. После этого вражеские катера продолжали периодически подходить к дельте Дуная.

Предотвратив любые попытки россиян осуществить десант в Одесской и Николаевской областях, украинское командование начало разрабатывать план увольнения Змеиного.

Главное препятствие – зонтик ПВО

Главной преградой на пути к деоккупации острова был ракетный крейсер "Москва", основа системы российского контроля над северо-западной акваторией Черного моря. украинских воздушных сил.

Что делал крейсер москва
Крейсер прикрывал небо над Змеиным и известен огневой поддержкой действующих в Николаевской области русских частей.

И первым шагом стало 13 апреля — тогда ВСУ получили информацию о местонахождении крейсера и попали в него двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Как следствие — "Москва" и 360 оккупантов пошли ко дну. После этого на время корабли вообще перестали приближаться к украинскому побережью. Ликвидация позволила ВСУ перейти к следующему этапу плана освобождения Змеиного: 26 апреля ударом беспилотника "Байрактар" украинские военные уничтожили пункт управления и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Налеты "Байрактаров"

Работа ВСУ была достаточно последовательной. 30 апреля "Байрактары" повторно отработали по позициям врага на Змеином. Оккупационный контингент не досчитался:

  • 3 зенитных установок ЗУ-23-2,
  • одного зенитного ракетного комплекса "Стрела-10",
  • машины связи,
  • сгорело 42 русских воина.

Уже 2 мая после налета "Байрактаров" к подводному рейду "Москвы" присоединились два десантно-штурмовых катера "Раптор". Утрата этих сосудов существенно снизила логистические способности оккупантов на острове. "Рапторами" рф перебрасывала на Змеиный боеприпасы, еду, воду, личный состав и вывозила раненых.

Роль Байрактаров во время освобождения острова Змеиный
"Байрактары" били по российским "Рапторам"

Первая попытка высадить десант

Такое уничтожение вражеских систем ПВО породило идею высадки украинского десанта на Змеиный. Уже 7 мая состоялась первая попытка освобождения острова: тогда два украинских истребителя СУ-27 отработали по позициям оккупантов на острове. На следующий день началась десантная операция под руководством ГУР и с участием спецподразделения СБУ "Альфа".

Привлекли следующие силы:

  • 4 вертолеты МИ-8,
  • 4 вертолета МИ-24.
  • На воде их поддержали 3 малых артиллерийских катера "Гюрза-М ".

Но операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку не удалось полностью подавить ПВО противника. Поэтому усилия ВСУ продолжили истреблять оккупантов и их логистику с помощью "Байрактаров".

8 мая российский десантный катер "Серна" вместе с ЗРК "Торен-2" пошел ко дну. После очередных ударов "Байрактаров" компанию им составили еще 2 российских катера "Раптор ". Озадаченный враг пытался подтянуть на остров резерв, но вертолет МИ-8, не успев высадить оккупантов, получил ракету от "Байрактара". 12 мая уже загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 мая 2 американские ракеты "Гарпун" отправили российский буксир-спасатель "Василий Бех" в помощь крейсеру "Москва".

Решающая операция

россияне начали опрокидывать на Змеиный ЗРК "Панцирь-С1", "Грады" и "Торнадо Г", ЗРК "Тор-М2" и автотехнику. Поэтому во ВМС ВСУ решили обстреливать вражеские объекты артиллерией. Операция по развертыванию самоходных артиллерийских установок в плавнях дельты Дуная имела решающее значение в разгроме оккупантов на Змеином. российский контингент был поражен таким ходом ВСУ.

САУ Богдана
ВСУ стреляли по россиянам из "Богданы", артиллерию разместили как можно ближе в дельте Дуная.

рашистов обстреливали украинской "Богданой", и это был единственный такой экземпляр украинской 155-мм САУ. "Військовий курʼєр" также сообщает, что до ближайшей к острову точки побережья привезли еще французскую САУ CAESAR, установки РСЗО "Ураган" и "Верба".

27 июня россияне потеряли "Панцирь-С1" и перестали подходить к острову с моря. 30 июня остатки оккупантов бежали из Змеиного. ВСУ оставалось лишь уничтожить остатки российских вооружений на острове, а 7 июля нога украинского военного снова ступила на Змеиный — над островом развевался государственный флаг.

Украинский флаг над Змеиным
Фото: военнослужащий Арут Папоян

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине будут серийно производить САУ "Богдана", освобождающую остров Змеиный. Эта самоходная установка была создана по стандартам НАТО.

Теги:
#Черное море #Остров Змеиный #Нептун #Крейсер "Москва" #ВСУ #САУ Богдана