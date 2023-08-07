Остров Змеиный. Неизвестная история освобождения

Операция длилась более двух месяцев

Операция по освобождению "Змеиного" запомнилась такими яркими эпизодами, как уничтожение крейсера "Москва" и парадом потопленных российских кораблей. Но на самом деле это было утомительное несколькомесячное сражение на суше, воде и на море, в ходе которой хорошо показали себя смекалка украинских военных и, собственно, украинские разработки: ракеты "Нептун" (потопили "Москву") и САУ "Богдана" (убедила россиян бежать с острова).

Разбираем в деталях, как происходила операция на основе данных от проекта "Мапи війни" "Військового курʼєра".

Почему Змеиный важен

Остров слишком мал, чтобы разместить там какие-то войска или вооружения, но его локация очень удачная и позволяет контролировать значительную часть северо-западной акватории Черного моря.

К моменту полномасштабного вторжения россии на Змеином было всего 80 военных и не было ПВО. Поэтому уже в первый день вторжения к острову подошли сначала патрульный корабль "Василий Быков", а затем к нему присоединился крейсер "Москва".

россияне сразу разместили на острове разведку и ПВО, что отправить десантников в Одессу и Николаев

После установления контроля над Змеиным, оккупанты начали превращать остров в логистическую базу для проведения десантной операции в Одесской и Николаевской областях. На территории острова разместились подразделения радиоэлектронной разведки и ПВО. Они предприняли несколько попыток высадки десанта в Николаевской области, однако все они были отбиты ВСУ. После этого вражеские катера продолжали периодически подходить к дельте Дуная.

Предотвратив любые попытки россиян осуществить десант в Одесской и Николаевской областях, украинское командование начало разрабатывать план увольнения Змеиного.

Главное препятствие – зонтик ПВО

Главной преградой на пути к деоккупации острова был ракетный крейсер "Москва", основа системы российского контроля над северо-западной акваторией Черного моря. украинских воздушных сил.

Крейсер прикрывал небо над Змеиным и известен огневой поддержкой действующих в Николаевской области русских частей.

И первым шагом стало 13 апреля — тогда ВСУ получили информацию о местонахождении крейсера и попали в него двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Как следствие — "Москва" и 360 оккупантов пошли ко дну. После этого на время корабли вообще перестали приближаться к украинскому побережью. Ликвидация позволила ВСУ перейти к следующему этапу плана освобождения Змеиного: 26 апреля ударом беспилотника "Байрактар" украинские военные уничтожили пункт управления и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Налеты "Байрактаров"

Работа ВСУ была достаточно последовательной. 30 апреля "Байрактары" повторно отработали по позициям врага на Змеином. Оккупационный контингент не досчитался:

3 зенитных установок ЗУ-23-2,

одного зенитного ракетного комплекса "Стрела-10",

машины связи,

сгорело 42 русских воина.

Уже 2 мая после налета "Байрактаров" к подводному рейду "Москвы" присоединились два десантно-штурмовых катера "Раптор". Утрата этих сосудов существенно снизила логистические способности оккупантов на острове. "Рапторами" рф перебрасывала на Змеиный боеприпасы, еду, воду, личный состав и вывозила раненых.

"Байрактары" били по российским "Рапторам"

Первая попытка высадить десант

Такое уничтожение вражеских систем ПВО породило идею высадки украинского десанта на Змеиный. Уже 7 мая состоялась первая попытка освобождения острова: тогда два украинских истребителя СУ-27 отработали по позициям оккупантов на острове. На следующий день началась десантная операция под руководством ГУР и с участием спецподразделения СБУ "Альфа".

Привлекли следующие силы:

4 вертолеты МИ-8,

4 вертолета МИ-24 .

. На воде их поддержали 3 малых артиллерийских катера "Гюрза-М ".

Но операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку не удалось полностью подавить ПВО противника. Поэтому усилия ВСУ продолжили истреблять оккупантов и их логистику с помощью "Байрактаров".

8 мая российский десантный катер "Серна" вместе с ЗРК "Торен-2" пошел ко дну. После очередных ударов "Байрактаров" компанию им составили еще 2 российских катера "Раптор ". Озадаченный враг пытался подтянуть на остров резерв, но вертолет МИ-8, не успев высадить оккупантов, получил ракету от "Байрактара". 12 мая уже загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". 17 мая 2 американские ракеты "Гарпун" отправили российский буксир-спасатель "Василий Бех" в помощь крейсеру "Москва".

Решающая операция

россияне начали опрокидывать на Змеиный ЗРК "Панцирь-С1", "Грады" и "Торнадо Г", ЗРК "Тор-М2" и автотехнику. Поэтому во ВМС ВСУ решили обстреливать вражеские объекты артиллерией. Операция по развертыванию самоходных артиллерийских установок в плавнях дельты Дуная имела решающее значение в разгроме оккупантов на Змеином. российский контингент был поражен таким ходом ВСУ.

ВСУ стреляли по россиянам из "Богданы", артиллерию разместили как можно ближе в дельте Дуная.

рашистов обстреливали украинской "Богданой", и это был единственный такой экземпляр украинской 155-мм САУ. "Військовий курʼєр" также сообщает, что до ближайшей к острову точки побережья привезли еще французскую САУ CAESAR, установки РСЗО "Ураган" и "Верба".

27 июня россияне потеряли "Панцирь-С1" и перестали подходить к острову с моря. 30 июня остатки оккупантов бежали из Змеиного. ВСУ оставалось лишь уничтожить остатки российских вооружений на острове, а 7 июля нога украинского военного снова ступила на Змеиный — над островом развевался государственный флаг.

Фото: военнослужащий Арут Папоян

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине будут серийно производить САУ "Богдана", освобождающую остров Змеиный. Эта самоходная установка была создана по стандартам НАТО.