99 ударов: россияне нещадно обстреляли Запорожскую область, есть погибшие (фото)

К сожалению, в результате данных атак есть погибшие и раненые

В ночь на 14 августа россияне атаковали не только Одесчину, но и Запорожскую область. Последнюю за прошедшие сутки враг обстреливал нещадно из различных видов вооружения.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Так, по словам главы Военной администрации, 13 августа оккупанты нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам области. А именно:

7 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Червоное, Чаривное, Новодаровку и Малые Щербаки;

5 ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке;

3 ракетных удара — по Степному;

авиационный удар по Пятихаткам;

83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Червоного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменского, Малых Щербаков, Степного и Плавней.

К сожалению, в результате данных атак есть погибшие и раненые.

"В Степном погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена ​​в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Покровске.

Также мы сообщали, что россияне ударили по храму в Запорожье.